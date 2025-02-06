　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴　任集團副總裁

▲許主洪曾被史丹佛大學評為全球前1％的AI科學家。（圖／翻攝中新社）

▲許主洪曾被史丹佛大學評為全球前1％的AI科學家。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

全球知名AI專家許主洪（Steven Hoi）教授今（6）日傳出正式加入阿里巴巴團隊，任集團總裁，對少壯派高管吳嘉負責，將執掌「AI To C」業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。據悉，「AI To C」業務中重要的一環便是組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引業內優秀人才加盟。

▲阿里巴巴。（圖／視覺中國CFP）

▲阿里巴巴持續佈局「AI To C」業務。（圖／視覺中國CFP）

《中新社》報導，許教授在人工智能工業界和學術界擁有超20年經驗，曾在新加坡南洋理工大學、新加坡管理大學擔任教授。他發表的300餘篇人工智能頂級學術論文，引用量超過5萬餘次。其發表的多篇「多模態預訓練」主題論文影響力很大，論文引用數位列當年全球前五。

阿里巴巴內部人士透露，許主洪將集中精力用於提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力，力求在這一領域實現重大突破。這項業務此前由吳嘉為主要負責人，阿里旗下AI應用「通義」、夸克皆為「AI To C」業務中的重要支撐。

許主洪曾在新加坡南洋理工大學（NTU）計算機工程學院擔任終身教職多年，他在2002年從清華大學本科畢業後，先後於2004年和2006年在香港中文大學計算機科學與工程系獲得碩士和博士學位。

許主洪的研究方向十分廣泛，涵蓋機器學習的基礎研究以及人工智慧在多領域的應用，其研究成果運用在多媒體資訊檢索、計算機視覺、大數據分析、社群媒體、智慧網路安全、計算金融和智慧城市等各種領域。

此外，許主洪在2019年當選IEEE Fellow（電氣和電子工程師協會會士），並被史丹佛大學評選為「全球前1%的AI科學家」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
WBC中華隊商品未等授權就開賣　工會呼籲完善正確程序
快訊／北市公車「擦撞千萬賓利」！
劉振南接竹聯幫主　警政署通令全國掃黑
見不到大S最後一面！　外甥心碎道別阿姨吐心聲
硬上國中女！1句「我那麼渣」露餡慘了
張蘭直播慘遭封鎖！　網一片叫好：封得好
高雄女碎屍拼湊式相驗！　家屬哀痛無法認屍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

「跳進兵馬俑坑」　陸男目的曝光被諷：大哥人才啊

大S噩耗3天！張蘭哭訴「經歷人生至暗時刻」…慘被「禁播」

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴　任集團副總裁

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

陸民在銀樓排1.5小時「瘋搶黃金」　她傻眼：像不用錢一樣

習近平會見泰國總理貝東塔　對泰打詐行動表達讚賞之意

習近平見泰國總理　將加強司法合作、打擊電詐

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

汪小菲疑似早知大S病危　驚慌闖張蘭直播：急死我了

陸網紅「中S」宣布停止模仿大S　哀悼偶像：妳就是大女主

大S回來了...骨灰安置家中！　小S證實「不會幫熙媛辦告別式」

川普宣告美國將「接管加薩走廊」：我們會好好經營它

汪小菲憶大S喊「老婆我好想你」 被罵「裝」認錯：謝謝你愛熙媛

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

「跳進兵馬俑坑」　陸男目的曝光被諷：大哥人才啊

大S噩耗3天！張蘭哭訴「經歷人生至暗時刻」…慘被「禁播」

「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴　任集團副總裁

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek　陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

陸民在銀樓排1.5小時「瘋搶黃金」　她傻眼：像不用錢一樣

習近平會見泰國總理貝東塔　對泰打詐行動表達讚賞之意

習近平見泰國總理　將加強司法合作、打擊電詐

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

「給大S體面」！張蘭乾兒子再稱汪小菲主動包機　陸網怒：無底線

讚北市府支援政院手語翻譯　藍發言人：證明錢就該給地方為民服務

桃園流感公費疫苗僅剩7700劑　議員籲嚴防哄抬自費疫苗價格

赴日旅遊生病怎麼辦？一篇幫你「就醫、保險、語言障礙」全破解

屏東最大星巴克旁廣告文案引熱議　一查：地主的傑作

軟體股成市場資金寵兒！　華經、資通並列上市櫃23檔注意股

2025 Netflix華語劇卡司超狂！舒淇、李心潔飆戲…想見你團隊回歸

中國民營房企萬科「虧2025億元」　國資菁英全面接管

嘉義民雄分局治安會報　宣導反詐、防竊+婦幼交通安全

誤認作家是國中生！李遠尬問「領文化幣了嗎？」自嘲要改行

新竹氣爆釀2死14傷　消防專家：熱媒油、保養管線是關鍵

SVT徐明浩遭質疑「太嚴苛」　《創造營2》學員直接問：標準是什麼？

大陸熱門新聞

「張蘭乾兒子」2度稱汪小菲主動包機　陸網怒

把甩炮誤認成牛奶糖！她一咬「口內爆炸」

女子「刮中百萬元」…疑被彩券行老闆娘搶走

賴總統再提「四大堅持」　國台辦批「兩岸和平破壞者」

AI大模型成功自我複製無需人類干預 復旦研究示警！

辜嚴倬雲辭世　海協會已向家屬致唁電

河北超級大墓堪比慈禧地宮 一器物顯「王者風範」推測是安祿山墓

大陸影史票房冠軍換人！　哪吒2僅花九天超越長津湖

大S噩耗3天！張蘭：人生至暗時刻…慘被禁播

差1秒就免費！陸男高速公路遭「收費杆」狠打臉

陸民在銀樓排1.5小時「瘋搶黃金」

美國郵政：即起停收中國大陸、香港包裹

陸屁孩拿鞭炮炸下水道　把自己轟上天

日本擠下泰國…成中國人「春節旅遊首選」

更多熱門

相關新聞

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek 陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

南韓國防外交等部屏蔽DeepSeek 陸：中國政府從沒要求違法蒐集數據

大陸新創公司深度求索推出的生成式AI工具DeepSeek在全球引起一股熱潮，然而，部分國家先後傳出政府部門屏蔽DeepSeek訪問的消息，其中，南韓國防、外交及產業通商資源部決定採取限制措施，禁止連外網路支援SeepSeek訪問。對此，大陸外交部發言人郭嘉昆在今（6）日的例行記者會上對外澄清，中國政府對保護數據隱私安全的一貫立場和態度。

OpenAI超級盃首支電視廣告　30秒要2.6億

OpenAI超級盃首支電視廣告　30秒要2.6億

DeepSeek爆紅　在香港設2家公司

DeepSeek爆紅　在香港設2家公司

韓國政府機關接連禁用DeepSeek 金融機構也跟進

韓國政府機關接連禁用DeepSeek 金融機構也跟進

ChatGPT搜尋功能全面開放　網嗨喊：Google完了

ChatGPT搜尋功能全面開放　網嗨喊：Google完了

關鍵字：

AI專家阿里巴巴許主洪科學家

讀者迴響

熱門新聞

瘋傳大S骨灰包機返台是汪小菲付錢　小S罕動怒反擊：人在做天在看

大S骨灰放家中原因曝光　小S狀況令人擔憂

無良導遊偷拍「大S病容照」　網氣炸狂轟！急關帳號

加油發票中200萬元！　獎落2縣市

剛果監獄暴動　160女囚遭性侵後活活燒死

10歲女兒車上嘔吐！竹科失業父猛踹　超狠畫面曝

詹惟中突現身大S家豪宅樓下

今「初九天公生」8禁忌　1動作恐窮整年

大S搭私人包機返台「驚人花費曝光」

抓到了！造謠汪小菲包機送大S「是張蘭乾兒子」

遠東紡織廠氣爆！當班主管開門秒遭炸　臟器外露亡

小S親回應包機！張蘭直播遭嗆「沒一句實話」

大S不辦告別式！

外送茶頭牌女6小時狂接5組客超夯

大S唯一代言「品牌急撤廣告」原因曝光

更多

最夯影音

更多

肯爺老婆走紅毯「三點全露」　突然脫光全場嚇傻

徐懷鈺曾牽線大S.具俊曄 悲痛發聲：妳一直在我心裡

轎車一招「螃蟹過河」橫切車道！　把後車駕駛看傻眼：頭文字D？

寶寶凌晨睡醒哭鬧扳倒床板　熟睡爸頭被敲直接痛醒XD

蘇慧倫感慨大S病逝　轉念「離開前享受了愛情」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

2025運勢全解析

2025運勢全解析

生命靈數剖析最新運勢，這些關鍵數字將影響你一整年？提前準備迎接每個機會與挑戰！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面