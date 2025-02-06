「全球前1％的AI科學家」許主洪入職阿里巴巴　任集團副總裁

▲許主洪曾被史丹佛大學評為全球前1％的AI科學家。（圖／翻攝中新社）

記者魏有德／綜合報導

全球知名AI專家許主洪（Steven Hoi）教授今（6）日傳出正式加入阿里巴巴團隊，任集團總裁，對少壯派高管吳嘉負責，將執掌「AI To C」業務的多模態基礎模型及Agents相關基礎研究與應用解決方案。據悉，「AI To C」業務中重要的一環便是組建頂級AI算法研究和工程團隊，吸引業內優秀人才加盟。

▲阿里巴巴持續佈局「AI To C」業務。（圖／視覺中國CFP）

《中新社》報導，許教授在人工智能工業界和學術界擁有超20年經驗，曾在新加坡南洋理工大學、新加坡管理大學擔任教授。他發表的300餘篇人工智能頂級學術論文，引用量超過5萬餘次。其發表的多篇「多模態預訓練」主題論文影響力很大，論文引用數位列當年全球前五。

阿里巴巴內部人士透露，許主洪將集中精力用於提升阿里巴巴AI應用C端產品在模型結合應用的端對端閉環能力，力求在這一領域實現重大突破。這項業務此前由吳嘉為主要負責人，阿里旗下AI應用「通義」、夸克皆為「AI To C」業務中的重要支撐。

許主洪曾在新加坡南洋理工大學（NTU）計算機工程學院擔任終身教職多年，他在2002年從清華大學本科畢業後，先後於2004年和2006年在香港中文大學計算機科學與工程系獲得碩士和博士學位。

許主洪的研究方向十分廣泛，涵蓋機器學習的基礎研究以及人工智慧在多領域的應用，其研究成果運用在多媒體資訊檢索、計算機視覺、大數據分析、社群媒體、智慧網路安全、計算金融和智慧城市等各種領域。

此外，許主洪在2019年當選IEEE Fellow（電氣和電子工程師協會會士），並被史丹佛大學評選為「全球前1%的AI科學家」。