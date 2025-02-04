和男友吵架！男友爸「安慰到床上」　妹子陷不倫天天激戰

▲原PO男友的爸爸來安慰她時，居然主動吻了她。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

一名外國女網友在網上透露與男友父親不倫的經歷，原先她參加男友家庭聚餐，與男友起口角，沒想到男友爸爸私下安慰她時，竟主動吻了她，最後兩人陷入不倫戀，讓她不知該如何收場。

根據《太陽報》（The Sun）報導，該名女網友在論壇Reddit發文表示，她和男友的戀情已邁入第3年，兩人先前在異國生活，近期決定遷居到男友的家鄉，為了融入當地，她積極學習語言並拓展社交圈，男友和他的家人也十分支持她的努力。

原PO指出，由於她單獨生活在異國，一年只能與家人碰一次面，即使男友和他的家人對她很好，她還是常常感到孤單。某次她參與男友家庭聚會時，雙方因男友遲到而意見不合，她希望男友能表達歉意，可是對方卻毫不在意，甚至要她別小題大做。

原PO見男友在家人面前毫不讓步，讓她感到顏面盡失，委屈躲進浴室偷哭，沒想到男友的爸爸跑來安慰她，替兒子向她道歉，過程中男友爸爸突然主動吻了她，嚇到她趕緊逃離現場，搭計程車返家。

原PO內心掙扎後，決定主動與男友爸爸面對面攤牌，未料，雙方碰面反而讓兩人越過道德的界線，發展出肉體關係，從那天起天天沉溺偷情快感。原PO坦言對男友的爸爸有好感，但深陷於破壞家庭的罪惡感中。她想誠實面對男友，卻又害怕帶來極大的傷害，只好上網求助網友，希望找到一個兩全其美的解決方法。

貼文一出，部分網友建議原PO最好保持沉默，直接與男友分手，並與男友父親斷絕往來；也有人則認為姦情遲早會被揭穿，不如早點坦誠告訴男友，以免耽誤彼此的時間。



更多鏡週刊報導

扭腰熱舞下體磨蹭病患頭 19歲女護理師被捕竟對鏡頭笑

日本男大生不想奮鬥了 靠「媽媽活」輕鬆賺！約會、陪睡價碼曝光

曾神準預言2次地震！日漫畫家再示警 2025強震日本恐消失1/3台灣也遭波及