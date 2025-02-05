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「北極圈冷空氣直送」寒流週五到！　鄭明典：對多數人來說會很冷

▲▼羽絨衣,行人,路人,低溫,寒流,冬天,濕冷,輻射冷卻,乾冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲寒流示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

中央氣象署預測，今天（5日）寒流逐漸減弱，氣溫回升，然而週五（7日）大陸冷氣團或寒流逐漸南下，各地氣溫越晚越冷。對此，中央氣象局前局長鄭明典提醒，這波冷空氣將於週五晚上抵達，「這一波對多數人來說，會是『很冷』的天氣，而且持續時間也不會太短」。

鄭明典5日在臉書發文表示，台灣北方的等壓線，相對密集的等壓線，幾乎是正南-北走向的等壓線，這可以將北極圈內的冷空氣往南推送很遠的距離。

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▲▼「北極圈冷空氣直送」寒流週五抵達！　鄭明典：對多數人來說會很冷。（圖／翻攝鄭明典臉書）

▲鄭明典表示，冷空氣會從週五晚上開始，提醒民眾要注意保暖。（圖／翻攝鄭明典臉書）

鄭明典分析，這次日本海附近的低壓不夠強，台灣附近水氣也不多，還差2016的寒流強度很遠，但即使不如2016的霸王寒流，這波冷氣團還是對多數人來說是很冷的天氣，且持續時間不會太短，因此提醒民眾要多注意保暖及溫差。

氣象署預報員林定宜指出，5日及6日寒流持續減弱，直到7日才有另外一波寒流等級的冷空氣逐漸南下，影響一直持續到下週一的清晨；另外，這波寒流越晚越冷，北部及東北部低溫僅11度；週六到下週一各地天氣寒冷，北部及東北部低溫僅7度，中部9度，南部10度，花東也只有11度。

星期五晚上開始！ 看看台灣北方的等壓線，相對密集的等壓線，幾乎是正南-北走向的等壓線，這可以將北極圈內的冷空氣往南推送很遠的距離！ 不過，這次日本海附近的低壓不夠強，台灣附近水氣也不多，還差2016的寒流強度很遠，但還是要說，這一波對多數人來說，會是"很冷"的天氣，而且持續時間也不會太短！ 提醒注意！

鄭明典發佈於 2025年2月5日 星期三

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