入冬最強寒流！暴風雪襲北海道「一夜降120cm」　白川村降雪破紀錄

▲日本北海道帶廣市4日短短一夜之間便降雪超過120公分。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

儘管3日已經迎來二十四節氣之一的「立春」，但號稱今年入冬以來的「最強寒流」卻仍襲擊日本北海道、北陸地方等日本海一側，尤其北海道帶廣市更在短短12個小時以內累積降雪達到129公分，創下日本國內氣象觀測史的最高紀錄，至於岐阜縣當地積雪也達178公分。

根據《日本放送協會》，受到急速發展的冬季型態低氣壓影響，以及今年入冬最強烈的寒氣流入，加上日本海一帶受冷氣團籠罩時形成的狹長型「日本海極地氣團幅合帶」（JPCZ），如今這波寒氣的影響範圍從北海道逐漸南下至北陸地方，並擴及至新潟縣與東北地方南部。

▲▼北海道帶廣市4日短短一夜之間便降雪超過120公分，創氣象觀測史紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

日本氣象廳指出，受到日本附近今年入冬以來「最強寒流」影響，北日本、西日本靠近日本海的地區出現強烈降雪。截至今（5）日上午6時，短短3個小時以內的降雪量，富山縣富山市豬谷地區16公分、岐阜縣飛驒市河合地區12公分，日本海一側也迎來強風，其中北海道松前町5日上午3時58分的最大瞬間風速便達到每秒28.1公尺。

日媒《Weather Map》指出，這波寒流將持續影響至周末，寒流的威力將於5、6日達到高峰，長時間影響下為各地帶來警報級的暴風雪與積雪，部分地區降雪量創下歷年2月的新紀錄，北陸地方、東北地方至6日的降雪量預估將達100公分，就連四國、九州也開始出現降雪，北日本與北陸地方更迎來最大瞬間風速每秒35公尺的強風。

▲▼日本福井縣福井市5日積雪。（圖／達志影像／美聯社）

根據《每日新聞》、《日本新聞網》，受到「日本海極地氣團幅合帶」持續多天的影響，北海道帶廣市的積雪深度從3日下午5時的5公分，至4日上午9時便累積暴增至129公分，短短一夜間降下超過1.2公尺的大雪，是時隔53年以來再度出現積雪超過120公分的情形；至於知名觀光景點岐阜縣白川村，其降雪量則是4日下午4時累積至178公分。

日本氣象廳與國土交通省警告，民眾必須慎防暴風雪與巨浪帶來的危害，以及閃電打雷和龍捲風，積雪可能導致停電、路樹倒塌、甚至是雪崩等，非必要時儘量暫時停止外出，外出時必須慎防交通癱瘓、因積雪導致車輛卡在路上動彈不得，因此開車出門前務必加滿油箱、加裝雪鏈或冬季用輪胎、備妥食物。