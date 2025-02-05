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南非逼迫台灣遷處　法議員挺台批「順從北京」：無法接受

▲▼中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）握手。（圖／達志影像／美聯社）

▲南非要求台灣代表處遷出首都，引發爭議。圖為中國國家主席習近平與南非總統拉瑪佛沙去年在中非合作論壇中握手。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

南非再度要求台灣駐南非代表處遷出首都，前國防部長暨前參議員友台小組主席李察等5位法國議員政要向中央社表示，無法接受中國施壓，南非迫台遷處是糟糕決定，顯示已遭中共滲透、對北京外交順從，呼籲南非展示主權。

南非政府今年1月下旬再度致函台灣駐南非代表處，要求駐處在今年3月底前搬離首都普利托利亞，甚至試圖將駐處降級並更名為「貿易辦事處」。南非政府片面違反雙邊協議，仍與台灣協商中，卻下最後通牒，顯示中國對台打壓更變本加厲。

駐法代表處4日晚間舉辦國會友台小組新春餐會，國民議會以及參議院兩院友台小組議員、智庫學者、研究員等40多人出席，氣氛熱絡。中央社藉機針對南非迫台遷館一事訪問法國政要。

前國防部長暨前參議員友台小組主席李察（Alain Richard）指出，這更像是南非「自己選擇的外交順從」，這個政權已不是第一次做出背離民主聯盟的舉動。

「這新一波的操作在我看來沒有代表性，不代表駐有台灣代表處的盟友都試圖推開台灣，而只是個案。僅顯示了這個國家政府，由於經濟或意識形態的原因，已遭中國共產黨滲透。」

他分析，北京企圖在台灣駐外代表處形式上做文章的企圖越來越明顯，只要出現極小的分歧，北京就會激烈反應，立陶宛便是一例。「這是北京想要展示自己優於台灣、宰制台灣的政治執念。」

但李察認為，這不會大幅改變台灣的國際參與，反而將會繼續發展，「很多國家都因為台灣自身價值，而希望與台灣推展關係及合作。」

參議院外交暨國防委員會副主席卡迪克（Olivier Cadic）對中國手段不太驚訝。「這種對主權國家的要求也會透過大使館進行，如寫信施壓議員，對他們指使畫腳。」

「現在他們要告訴南非政府該怎麼做，南非能接受別人強迫他該怎麼做，誰能在他家，以什麼條件嗎？當然，我不能批評南非政府。但問題在於，南非是主權國家嗎？若是的話，那應該要說：『他們的行動別人無權干涉』」。

國民議會友台小組主席巴緹斯黛（Marie-Noëlle Battistel）曾3度訪台。她告訴中央社，南非之前就威脅過，現在又再度要求要在3月搬離首都，無視有協議規定台灣能在首都設立代表處。

她認為這樣做法很遺憾，「因為首都也會有和台灣有交流的企業、公民，在首都設有代表處非常重要。希望情形不會再擴大，也盼南非三思。」

選區位於太平洋法屬新喀里多尼亞的國民議會議員梅茲多夫（Nicolas Metzdorf）則稱南非要求台灣代表處搬離為「糟糕的決定」。

他告訴記者，南非正偏向非民主專制，中國顯然在其中扮演角色。可看見「金磚四國」日增的影響力，這樣的影響力與法國的民主價值以及每個人無論國籍、膚色都能有立足之地的價值不符。

梅茲多夫認為，台灣和世界其他國家一樣，需要被承認，這是台灣人民主權的決定。「作為民主國家，我們尊重人民主權的決定。台灣人想被世界承認其獨立性，我們必須尊重這樣的立場，無論是否有其他國家不願承認。」

前參議院外交暨國防委員會副主席卡托蘭（André Gattolin）長年挺台灣、西藏、維吾爾，他直言，北京這樣的施壓「無法接受」。

他分析中國驅趕台灣的原因，「不僅因為想否定台灣的外交存在，更因為台灣對某些國家來說代表了中國發展的反例證」。中國喜歡將自己視為南方國家發展的範例，「然台灣的典範讓中國害怕」。

透過金磚四國等架構，中國對發展中國家的影響力日漸加深。作為對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同創辦人的卡托蘭見證很多非洲議員因中國施壓而離開。

另外，南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，於上個月遭中國政府宣布制裁。

卡迪克認為這樣的舉動非常具侵入性、不恰當。「北京的行為顯示這個政權對世界很危險，這也是我們擔心的，就是北京政權能施壓其他國家的自由個人。」

梅茲多夫則強調，若中國攻擊法國民意代表，就等同攻擊法國。「要捍衛我們的民主模式，而且要強力堅定，不讓對方得逞。所以作為議員，展現我們對台灣的支持非常重要。」

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