露乳溝拜年遭關切！飛天女警反問下班還要維持形象？　長官說話了

▲網紅女警小貝「薄紗露乳溝」性感拜年，火辣影片遭關切秒下架。（圖／翻攝小貝IG）

記者賴文萱／高雄報導

高雄素有「飛天小女警」之稱的網紅女警蔡玉貝，過去因拍攝交通宣導影片爆紅，不過，她初五身穿薄紗、低胸露乳溝的拜年影片在網路瘋傳惹議，影片遭長官關切下架。她事後在IG感慨，「我想更自由自在一點」，並向粉絲提問「下了班還應該維持警察形象嗎？」，對此，高市刑大也做出回應。

女警小貝蔡玉貝在IG擁有5.8萬粉絲，她經常分享日常大小事以及私下美照，跟粉絲互動。年初五她上傳一則火辣影片，只見影片中她身穿酒紅薄紗睡衣、低胸露乳溝，擺出各種性感姿勢，搭配眨眼、手戳臉頰等可愛姿勢，影片下則寫著「偷放小福利」、「初五開工嗎？！（誤）」，引起話題。

▲「薄紗露乳溝」拍片遭關切！飛天女警反問下班還要維持形象？（圖／翻攝小貝IG）

不過，性感火辣影片在網路瘋傳後，引起其他基層員警不滿，事後受到長官關切後，隨即刪除下架。她為此在IG限時動態發文無奈感慨，「我想更自由自在一點」，並向粉絲提問「談談大家覺得警察該是什麼樣子」、「下了班還應該維持警察形象嗎？」。

後續她透過影片回應粉絲表示，「看了大家留言很感動，大多數的人都支持上班跟下班應該分開，這是社會進步的開始，每個人都有獨特的地方，以及他想成為的樣子，不該成為任何人眼裡他想要的樣子」，「你應該要有自己獨特的魅力跟個性，能做自己非常可貴。」

▲高市府新聞局與高雄市區監理所合作，找來蔡玉貝宣導大型車的行車安全 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高市警刑大則回應，本大隊蔡姓偵查佐於2日於私人社群網站張貼「初五開工」相關影片，經查該時段為蔡員休假時間，且未有穿著警察服制或標識，經了解未影響勤務紀律。

刑大指出，蔡員上傳此影片行為雖為放假時間休閒活動，為避免引起瀏覽者過度遐想，致引發負面留言，已主動下架，防止對警譽造成不當影響。

因應新世代的發展，本大隊鼓勵同仁在勤務之餘積極參與正當的休閒活動，以舒展身心、展現個人價值，進而提升工作效率與服務品質，持續守護市民安全。