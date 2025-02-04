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快訊／孫生母才出獄又犯了！　闖天母店家偷走放有萬元皮夾

▲▼孫生開玩具店。（圖／記者孟育民攝）

▲網紅團體「反骨男孩」成員孫生的母親甫出獄，又傳出在北市士林區行竊。（資料圖／記者孟育民攝）

記者黃宥寧／台北報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生的母親，因多次涉入竊案而入獄服刑。去年出獄後，孫生隨即為母親安置住所，協助她重新適應生活，盼能順利回歸社會。孰料，有網友在臉書社團發文，指稱「開工日店內遭竊」，並附上監視器畫面，被其他眼尖網友認出照片中的婦人，就是孫生母親。

一名網友在臉書社團發文，附上監視器截圖畫面，指稱：「昨天開工日，傍晚五點多，此人進店偷竊財物，已向派出所報案，請天母店家們注意。」該文一出，隨即引發討論，而眼尖的網友更認出，畫面中的女子疑似為孫生的母親。

據了解，案發地點為台北市士林區某間床墊店，當時店員正忙於店內事務，未留意櫃檯情況。一名婦人趁隙接近櫃檯，迅速拿走皮夾，隨後離開店內。事後，店員察覺內有約有1萬元現金皮夾不翼而飛，調閱監視器畫面，發現該婦人的行竊過程，並決定將畫面曝光，以提醒周邊店家提高警覺。

對此，警方已接獲報案，並積極調閱監視器，追查嫌疑人行蹤，預計將通知該婦人到案說明。警方也提醒，店家應妥善保管財物，若發現可疑人士，應及時提高警覺並通報警方，以防財物損失。

▲▼ 孫殺麗 。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

▲店家公布監視器畫面，行竊婦人正是孫生母親。（圖／翻攝自Facebook／靠北天母幫）

去年11月6日深夜，孫生在社群平台透露，母親突然出獄並直接敲家門，讓他措手不及。他猜測母親可能事先有寄信通知，但自己忙於工作未曾留意。由於過去已體悟到母子同住難以維持，孫生迅速處理了一切，包括租房與生活用品，試圖讓母親有個安身之處，卻也感嘆：「這種無力感，真的很累。」

事實上，孫生母親過去多次因竊盜入獄，孫生去年5月受訪時曾無奈表示：「老樣子，獄方都說是思覺失調症，建議出來要就醫，但我媽每次出來都跑掉，獄方應該會給藥。」儘管如此，孫生仍認為自己身為子女，必須盡力幫助母親，因此四處尋找合適的租屋，最終成功找到一間月租4000元的住所，讓她能有安定生活。

然而，孫母才剛出獄幾個月，便再度遭指控趁店員不注意行竊，恐怕此次又要讓心愛的兒子再度無奈又心碎。

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