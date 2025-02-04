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拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　「反骨男孩」孫生喊冤調情遭判5月

▲孫生。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲網紅孫生涉對女性拍臀調戲，台北地院一審依性騷擾罪判他5月徒刑。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

記者黃哲民／台北報導

網紅團體「反骨男孩」成員孫生去年（2024年）約1位女性朋友吃飯，卻涉對女方陪同出席的閨蜜拍臀、調戲對方稱「屁股有肉哦，撞起來才爽」等語，被控性騷擾，孫生公開表示願賠錢道歉，並改姓換名聲稱要遠離小人，台北地院審結，今（4日）判他5月徒刑、得易科罰金，可上訴。

孫生本名從母姓原為余孫生，今年（2025年）1月登記改從父姓換名為孫羿泩，取諧音「順一生」之意，他拍片自曝改姓換名用意是遠離小人，自認去年捲入多起爭議事件，學會面對莫須有的流言蜚語，「順一生」象徵對未來生活的美好期許。

孫生所稱爭議事件，其中1件是本案被控涉犯性騷擾罪嫌。去年7月8日，他約1位在北市信義區夜店認識的女性友人吃飯，女方找1位閨蜜作陪，孫生席間與女方閨蜜到店外抽菸時，對女方閨蜜戲謔表示「屁股有肉哦，撞起來才爽」，邊說邊拍對方臀部。

受害人憤而提前離席、報案怒告孫生，警方調閱現場監視畫面確認過程全都錄。孫生去年10月出席第6屆走鐘獎頒獎典禮被問到本案，他聲稱當下以為「你情我願」，「如果對方有感覺到不開心或不舒服，我願意賠錢跟道歉」。

不過本案相關過程被PO到網路論壇引發熱議時，孫生打破沉默留言區指稱：「我要回應什麼？完整截圖也不發。當天跟我說好啦沒事，還跟我去愛愛。」這篇留言已被刪除。

孫生出庭承認對受害人拍臀，喊冤表示當天本來就要約受邀的女性朋友去開房，他以為女方閨蜜也要加入，因此跟對方調情，後來閨蜜離開，只有女性朋友跟他去飯店。女方證稱，閨蜜確實被孫生不禮貌舉動氣跑。

檢方起訴孫生涉犯性騷擾罪嫌，受害人沒同意原諒，北院審結，今判孫生5月徒刑、得易科罰金，可上訴，孫生今沒到庭聆判。

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