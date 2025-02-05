人生何時感到最幸福快樂？　英新研究「45歲左右」原因曝光

▲幸福與快樂都是需要努力經營的。（圖／免費圖庫PEXELS）



記者張靖榕／綜合報導

大部分成年人會說，年幼時的時光是最快樂而且無憂無慮的，但根據英國最新研究，真正讓人們感到快樂與幸福的人生階段，其實是步入中年期以後，45歲是健康與幸福的巔峰期。研究調查發現，在40歲至59歲的英國人中，高達76%表示他們在中年時期感受到前所未有的快樂與健康，並將45歲視為黃金年齡。

這項研究指出，57%的受訪者認為「中年危機」的概念已過時，並且強調許多中年人正在經歷所謂的「中年復興」。這種轉變的跡象包括開始健身（24%）、學習新語言（14%）、冥想（13%）以及旅行（10%）。此外，其他提升身心狀態的方法還包括瑜珈（13%）、登山健行（12%）、慈善志工服務（11%），甚至搬遷至國外（6%）。

54%的受訪者表示，40歲之後，維持身心健康成為生活的優先考量。四分之一的中年受訪者認為，健康的開始是一天之中最重要的部分，而近三分之一（32%）的人開始更加注重飲食，確保攝取足夠的維生素與營養素，以維持最佳狀態。

這項研究由英國穀物品牌Weetabix委託進行，該品牌市場總監羅斯威爾（Lorraine Rothwell）表示，「無論何時開始改變生活方式，讓健康選擇變得更容易是我們的目標。」