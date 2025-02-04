　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北約秘書長會英相　強調歐美具共同利益爭議可解

▲英國首相施凱爾（左）與北約秘書長呂特（右）會面 。（圖／記者張靖榕攝

▲英國首相施凱爾（左）與北約秘書長呂特（右）會面 。（圖／路透）

文／中央社

英國首相施凱爾今天在布魯塞爾與北大西洋公約組織秘書長呂特會談，兩人在會後聯合記者會強調歐美具共同利益，呂特主張美國總統川普在盟友之間掀起的貿易戰和領土爭議絕對可以處理。

呂特（Mark Rutte）被視為最懂與川普（Donald Trump）溝通之道的歐洲領導人之一。他今天說，盟友之間總會有或大或小的問題，並非永遠平靜順心，而他「絕對確信」川普與北約（NATO）盟友之間的問題可以處理，不會妨礙北約強化集體嚇阻的決心。

川普近日簽署行政命令，對與美國同為北約成員的加拿大加徵25%關稅，昨天並揚言一定會對歐盟開鍘，聲稱歐盟對美國占盡便宜「實在太過分」、對美貿易順差超過3000億美元。不過，呂特今天指出，事實上，自2022年以來，歐洲對美貿易有1800億美元逆差。

川普及其國安團隊積極在烏克蘭與俄羅斯之間「促和止戰」，川普另數次揚言要「買下」、且未排除動用武力，讓丹麥自治領土格陵蘭成為美國一部分，媒體關切川普是否危害歐洲安全及北約同盟、以及歐洲是否該為沒有美國的北約預作準備。丹麥也是北約成員國。

呂特說，川普提醒了盟友，格陵蘭具地緣政治和戰略重要性，但背後牽涉的議題其實遠超越格陵蘭本身，而是與跨大西洋兩岸的北約同盟有關，北約將尋求最佳解決方式。

呂特強調，歐洲防衛不可能在沒有美國參與的情況下運作。他以烏克蘭戰爭為例，指出這不僅是烏克蘭與俄羅斯之間、也不僅是歐洲的問題，而是涉及跨區域地緣政治與全球安全，包括中國、北韓、伊朗與俄羅斯的連結。

美國因此也面臨威脅，呂特舉例，隨著俄羅斯向北韓供應相關科技，北韓未來可能以裝載核彈頭的長程飛彈威脅美國。

面對越來越危險的國際環境，呂特說，西方最佳因應之道就是「保持團結」。他稱這樣的想法在美國依然占上風，「包括在白宮內部」。

施凱爾（Keir Starmer）則強調英國長期以來的立場是不會、也不需要在歐洲與美國之間選邊站。

川普昨天曾就是否可能對英國加徵關稅向媒體表示，儘管英國也「過分」，但仍在可解決範圍內。英國首相府今天稍早向媒體強調，英美貿易關係「公平且平衡」、雙方皆從中獲益，英美也是彼此的外來投資最大單一來源。

首相府提到，英國致力維護貿易自由與開放，並期待與川普在既有強健基礎上，進一步推展英美貿易關係。不過，去年7月贏得大選上台執政的英國工黨將如何在歐盟與川普領導下的美國之間取得平衡，仍有待觀察。工黨試圖強化脫歐後的英國與歐盟的關係，但川普團隊與歐盟在貿易、外交等領域有不少分歧。

為避免遭美國加徵關稅，英國政府可運用的資源之一是英美貿易統計方法差異。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，比較英國與美國的雙邊貿易統計數據，美方數據對英國有利：若只看美方數據，則英國是少數對美有貿易逆差的世界主要經濟體。川普主要就對美貿易有可觀順差（對美出口額高於進口額）的經濟體加徵關稅。

美方數據顯示，美國2023年對英國有145億美元貿易順差，但據英方統計，英國同年對美貿易是順差、而非逆差，且順差金額高達890億美元。

除了統計方法差異，造成英美貿易數據落差的其中一個原因是美方統計納入美國與澤西島（Jersey）等英國王室屬地（Crown Dependencies）的貿易額，英方統計則不納入。

金融時報指出，英美自2017年起即試圖解決雙邊貿易統計落差問題，如今英國政府或許不會樂見問題盡快解決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」
川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

那斯達克下挫235點！台積電ADR重跌近5％　輝達跌近3％

北約秘書長會英相　強調歐美具共同利益爭議可解

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

再見了杉菜...　大S作品每部都好美

那斯達克下挫235點！台積電ADR重跌近5％　輝達跌近3％

北約秘書長會英相　強調歐美具共同利益爭議可解

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

歐盟人工智慧法案首批規定出爐　「禁不可控AI」違者開罰11.8億

川普同意「延緩關稅1個月」　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

台通緝犯在泰落網！當「詐騙主管」月入20萬　警突襲高級公寓逮人

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

醫學首例！男和妻子愛愛竟「陰莖食物中毒」　醫看症狀：超罕見

墨西哥27歲網紅抽脂心臟驟停　苦撐3天過世

那斯達克下挫235點！台積電ADR重跌近5％　輝達跌近3％

柯文哲「Orange出國」　16張碎紙串供鐵證

韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

大S在台灣被傳染流感！　赴日2度叫救護車「錯過黃金治療時間」

在日胸腔醫分析「大S病逝2關鍵」：日本醫師不喜歡看外國病人

快訊／升級寒流！　今晨7.3℃「4縣市大雨」

北約秘書長會英相　強調歐美具共同利益爭議可解

川普革命　能源政策的轉折點與美國的未來

「大小S務必投胎中國」　486先生挨轟道歉重說仍惹眾怒

好友大S驟逝　林志玲深夜PO黑底文「真的太心痛了」

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

國際熱門新聞

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

大S赴日染流感驟逝！遊客曝：路人全在咳嗽

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

男和妻子愛愛　完事竟「陰莖食物中毒」

台通緝犯當詐騙主管月入20萬！泰警突襲逮人

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

莫斯科豪華公寓離奇爆炸　親俄準軍事領袖遭暗殺喪生

「大S猝逝」韓媒高度關注　曝具俊曄拒絕聯繫

日本動物園禁男獨自入園理由曝光

希臘狂震！學校宣布停課　救援隊出動

感冒不建議搭機　飛行員爆恐怖後果

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

歐盟禁不可控AI違者開罰

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

更多熱門

相關新聞

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

川普暫緩對墨西哥輸美商品課徵關稅　延期一個月

美國總統川普與墨西哥總統薛恩鮑姆進行對談後，兩人今天都表示，美國同意把開始課徵墨西哥輸美商品關稅的時間延期一個月。

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

中國發展廉價AI模型　深化美國的危機感！

中國發展廉價AI模型　深化美國的危機感！

分析：中美第一階段貿易協議僅做6成　達新協議更難

分析：中美第一階段貿易協議僅做6成　達新協議更難

關鍵字：

英國首相施凱爾北約美國總統川普

讀者迴響

熱門新聞

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S猝逝　劉德華悲痛發聲！曾坦言「我會愛上她」

汪小菲疑早知大S病危　直播脫口「在搶救」張蘭表情秒變

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

具俊曄淚別大S「初戀亦是最後的禮物」他：最純粹的愛情

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S昔搶買新鞋被劉真嗆「惡魔」　網：到天堂繼續PK

汪小菲抵台了！被問大S90度鞠躬懇求：多說她些好話

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒相伴回台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面