屏縣公費流感疫苗尚餘1.4萬劑　衛生局籲符合資格者儘速接種

▲衛生局呼籲民眾儘速施打疫苗 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

受媒體事件及疫情升溫影響，昨(3)日屏東縣流感疫苗單日施打1419人，打氣明顯較過年前提升。屏東縣政府衛生局表示，截至2月3日，屏東縣65歲以上民眾流感疫苗接種率51.7%(全國46.4%)，學齡前幼兒接種率74.4%(全國68.8%)，目前公費流感疫苗庫存尚約1萬4,000餘劑，呼籲符合資格者速將疫苗打好打滿，維護自身健康。

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衛生局表示，接種疫苗是降低重症和死亡最有效的方法，公費疫苗自今年1月1日起已開放全民(出生滿6個月以上)接種，呼籲符合資格者踴躍接種，65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群更應盡速施打疫苗，以獲得保護力，維護自身及家人健康。

另本週六（2月8日）為補班日，當日縣內衛生所及合約院所共77家有提供疫苗接種服務，民眾可善加利用，全家一同前往施打；相關預防接種資訊可至屏東縣政府衛生局官網(https://www.ptshb.gov.tw/)查詢。

衛生局進一步說明，流感常見症狀包括發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛等；若出現危險徵兆如：呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等，請儘速就醫以及時獲得治療。

另為因應流感疫情高峰，疾管署自113年12月15日起至本年2月28日止擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件，增列「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」為使用對象，凡經醫師判斷符合使用條件者，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以減少重症與死亡的發生。