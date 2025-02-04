大S驟逝震驚各界！花蓮公費疫苗僅剩千餘劑　衛生局籲盡速接種

▲花蓮衛生局呼籲6個月以上且自去年10月1日後尚未接種過流感疫苗之民眾，盡速接種流感疫苗。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

女星大S日前經家屬證實在日本因流感併發肺炎過世各界震驚。花蓮縣衛生局總共採購9萬3千劑公費流感疫苗供，疫苗開打至今全縣公費流感疫苗僅剩餘1千餘劑即將用罄，呼籲6個月以上且113年10月1日後尚未接種過流感疫苗之民眾，盡速攜帶健保卡，前往本縣疫苗合約院所及衛生所接種流感疫苗，提升自身保護力。

衛生局表示，流行性感冒病毒不能視為小感冒而輕忽，不但傳染力高可以造成大流行，且有可能發生併發症。



花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，為守護花蓮縣青壯年族群免於流感病毒感染，高端公司捐贈1,800劑流感疫苗，已於去年11月30日起先行擴大施打19-49歲青壯年免費接種疫苗。截至今年2月3日花蓮縣高風險族群流感疫苗覆蓋率分別為長者43.7%、幼兒67.9%，呼籲65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，應儘速完成流感疫苗接種盡早獲得保護力，降低感染後發生重症和死亡風險，保障自身與家人健康。

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朱家祥指出，依據衛生福利部疾病管制署統計花蓮縣今年1月起類流感門急診就診人數已達6,772人次（全國633,817人次），住院人次達526人次（全國達17,548人次）；其中第4週就診人次為近十個流感季最高，全國類流感門急診就診人數近期呈上升趨勢。目前社區流感病毒以A型H1N1為主，與本季接種流感疫苗株相符，另外，除流感疫苗接種外，民眾須養成良好的衛生生活習慣（勤洗手、戴口罩、打噴嚏時應用面紙或手帕遮住口鼻）、於室內聚會時注意通風、保持居家環境清潔，以降低疾病傳播風險，減少病毒及細菌侵害。





花蓮縣衛生局提醒民眾，若自身及親友為65歲以上長者、嬰幼兒、高風險慢性病人及孕婦等高危險族群，應特別留意健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、意識改變、低血壓等危險徵兆應及早就醫，請優先選擇就近診所或醫院之門診，落實就醫分流，避免湧入急診，以保全急診及時強救重症患者並防止交叉感染。



花蓮縣13鄉鎮市衛生所及疫苗接種合約醫療院所及縣內流感抗病毒藥物合約院所資訊，衛生局網站（http://www.hlshb.gov.tw）查詢，若有相關疫情通報及諮詢請撥1922專線或撥花蓮縣防疫專線8226975洽詢。

