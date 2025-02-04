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搶打公費流感疫苗！基隆剩1700劑　衛生局估2天內打完

▲▼流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

▲流感疫苗需求暴增，單日524人接種，基隆市衛生局籲高風險族群速施打。（圖／資料照／記者洪巧藍攝）

記者郭世賢／基隆報導

藝人大S因流感轉為肺炎不幸猝逝，引發民眾對流感疫苗的高度關注，基隆市更出現搶打潮。基隆市衛生局表示，在3日當天就有524名市民接種流感疫苗，目前公費疫苗庫存僅剩約1700劑，預計未來兩天內將全數用罄。衛生局呼籲，65歲以上長者、慢性病患者及學齡前幼兒等高風險族群應盡快接種，同時提醒民眾接種前需先預約，並持續做好戴口罩、勤洗手等防護措施。

基隆市衛生局長張賢政表示，今年過年前，基隆市65歲以上長者、學齡前幼兒及醫事人員的流感疫苗接種率已高於全國平均。然而，隨著3日新聞事件曝光，當天接種人數激增，顯示民眾對流感疫苗的需求急劇上升。

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張賢政進一步說明，目前基隆市的公費流感疫苗庫存約1700劑，預計在2至3天內就會用完。基隆市共有46家合約醫療院所及7區衛生所提供流感疫苗接種服務，但民眾需注意，並非所有時段都能接種疫苗，建議事先與衛生所或醫療院所聯繫，確認接種時段後再前往。

雖然流感疫苗已開放全民接種，張賢政呼籲，65歲以上長者、慢性病患者及學齡前幼兒應盡快完成接種，以降低感染風險。此外，他也提醒民眾，除了接種疫苗外，戴口罩、勤洗手等防護措施同樣重要，若出現發高燒、肌肉痠痛等流感症狀，應盡快就醫接受評估與治療。

張賢政強調，他每日都會檢視全市46家合約醫療院所及衛生所的疫苗接種情況，並根據需求進行疫苗調配。目前基隆市已啟動流感疫苗調配工作，希望能讓更多市民順利接種疫苗，提升整體防護力。

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