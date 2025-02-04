中國持續施壓！南非要台灣代表處遷出首都　美參議員也看不下去

▲美國參議院共和黨籍議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

南非媒體近日報導，南非第二大政黨「民主聯盟」聯邦主席因訪台而遭中國制裁，南非政府繼續加大對台施壓，已要求台灣代表處在今年3月底前遷出首都，更試圖將我駐處降級並更名為「貿易辦事處」。讓美國共和黨籍聯邦參議員布蕾波恩（Marsha Blackburn）也看不下去，除發聲「美國必須跟台灣站在一起」，更建議要以AGOA（非洲成長與機會法案）為手段。

近期南非第二大黨「民主聯盟」（DA）聯邦主席梅爾（Ivan Meyer）因來台訪問，遭中國政府宣布制裁，南非政府則再度要求我駐處限期遷出首都，要求更名降級為「貿易辦事處」。對此，外交部指出，外交部長林佳龍於接獲外館通報後，第一時間再度召集應變小組討論因應方式，並在年假期間與國內外相關同仁隨時保持聯繫，同時也指示亞非司司長賀忠義立即召見南非新任駐台代表Zakhele Mnisi，並表達我政府嚴正關切。

外交部強調，我政府對於不接受南非政府片面違反雙邊協議的立場不變，也會持續秉持對等及尊嚴的原則與南非政府溝通；後續將視南非政府回應，同時依據我方相關規畫，決定因應方式。相關進展也會適時向全體國人及媒體朋友們說明。

而美國參議員布蕾波恩今也指出，如果南非與中國合作霸凌台灣，美國必須考慮到其嚴重後果，「美國必須與台灣站在一起，並與南非站在一起。」

布蕾波恩強調，美國絕不能向那些將中國影響力置於民主夥伴關係之上的國家提供貿易利益，並建議可以AGOA（非洲成長與機會法案）為手段。

布蕾波恩去年10月也曾推文呼籲時任拜登政府明確表態，「美國不應容忍南非與共產中國合謀迫使台灣遷離其外交機構行為」。