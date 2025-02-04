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川普關稅施壓盟友！美國「恐丟全球影響力」　中國在貿易戰趁虛而入

▲▼美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年於大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與中國國家領導人習近平2019年6月在大阪G20高峰會見面。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普近期對加拿大、墨西哥與中國加徵關稅，並暗示歐盟將淪為下一個目標，持續推動「美國優先」政策。然而，此舉已在美國盟友間引發強烈反彈，部分國家開始重新評估與美國的經貿關係。英媒分析指出，川普的關稅戰不僅影響美國與盟國的經濟合作，還可能改變全球戰略格局，為中國提供擴大影響力的機會。

專家警告，若美國盟友對華合作升溫，川普的政策恐將削弱美國的全球領導地位。

　＊關稅重擊盟友　歐洲動搖
 根據英媒《BBC》、《金融時報》，川普政府對中國商品加徵10%關稅，並對加拿大、墨西哥課徵25%關稅，展現強硬貿易立場。尤其是加拿大，川普不僅指責其「靠美國補貼」，甚至稱加拿大應成為美國的「第51州」，激怒加拿大政界與民眾。美國副總統范斯也批評加拿大未履行北約軍費承諾，質疑美方是否應繼續「慷慨相助」。

歐洲方面，歐盟過去在拜登政府時期與美國聯手限制對華科技出口，推動「去風險化」戰略。然而，歐盟高層官員向《金融時報》指出，川普對盟友施壓，讓歐洲內部開始重新評估對華關係。中國的電動車、電池與太陽能技術對歐洲綠色轉型至關重要，而川普的貿易戰可能促使歐盟更靠攏中國。

▲▼川普2日抵達華府附近的安德魯聯合基地後，在空軍一號旁向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普2日抵達華府附近的安德魯聯合基地後，在空軍一號旁向記者發表談話。（圖／達志影像／美聯社）

　＊中南美洲國家受壓　尋求新夥伴
 除了北美與歐洲，川普政府對中南美洲國家的強硬政策也引發動盪。川普近日對哥倫比亞施壓，要求其接受美國遣返的無證移民，並威脅對哥國商品加徵關稅。哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）起初拒絕，最終在壓力下讓步，但已升高美國的不信任感。

巴拿馬則因川普的發言掀起抗議潮。川普暗示美國應重新掌控巴拿馬運河，令巴拿馬人憤怒不已，數千民眾舉國旗示威。

美媒《NBC News》指出，巴拿馬政府原本對中國投資態度審慎，但川普的言論促使其與中國展開會談。美國國務卿盧比歐訪問巴拿馬後，巴拿馬雖宣布退出「一帶一路」，但專家認為，川普的政策不確定性恐逼中南美洲國家更加傾向中國。

　＊專家斷言：美國全球影響力恐下滑
 川普的支持者認為，「美國優先」政策可迫使盟友讓步，增強美國利益。然而，美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻（Yun Sun）警告，川普的外交策略可能適得其反，「若美國盟友對華合作增加，將削弱美國的國際影響力。」

BBC駐北京特派員碧嘉蘭（Laura Bicker）指出，中國透過與非洲、南美及東南亞簽署的貿易協定，將降低對美國市場的依賴，成為超過120個國家的最大貿易夥伴。她認為，「川普的關稅措施恐難削弱中國經濟，反而可能促使更多國家將中國視為穩定的貿易夥伴。」

此外，美國削減國際援助計畫，恐進一步降低其全球影響力。川普政府已在獲聘為總統顧問的特斯拉執行長馬斯克的建議下，暫停美國國際開發署（USAID）的資金，甚至考慮解散該機構，使發展中國家更傾向接受中國的資金與基礎建設合作。

▲▼特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉創辦人馬斯克。（圖／路透）

　＊結論：美國領導地位面臨挑戰
 川普的關稅政策試圖強化美國經濟利益，卻在盟國間引發強烈反彈，促使部分國家重新評估與美國的合作。隨著加拿大、歐洲與中南美洲國家尋求新的經貿夥伴，中國正積極填補美國留下的戰略空缺。

最終，川普的「美國優先」政策是否能帶來長遠利益仍待觀察。但若美國盟友普遍對其外交政策失去信心，甚至選擇與中國加強合作，美國在全球的主導地位恐將面臨難以逆轉的挑戰。

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