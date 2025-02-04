薩爾瓦多同意接收美國罪犯、非法移民　直送「世界最恐怖監獄」

▲薩爾瓦多的恐怖分子監禁中心有「世界最恐怖監獄」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與薩爾瓦多達成一項驅逐協議，兩國官員3日宣布，薩爾瓦多同意接收美國暴力罪犯以及非法移民，把這些人送進「世界最恐怖監獄」。這項提議引發人權組織批評，且驅逐美國公民的合法性尚有疑慮，目前尚不清楚美國政府是否會接受。

CNN、法新社等報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上任之後出訪多個中美洲國家，推動川普政府移民政策，並於3日會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）等人之後，宣布兩國最新的驅逐協議。

▲美國國務卿盧比歐（右）與薩爾瓦多總統布格磊（左）見面。（圖／路透）

盧比歐表示，薩爾瓦多除了持續接回非法進入美國的薩爾瓦多人，還同意接收被美國驅逐的任何國籍罪犯，「任何在美國的非法移民，只要是危險的罪犯，無論是MS-13（薩爾瓦多幫派）或阿拉瓜火車（委內瑞拉黑幫，Tren de Aragua），（布格磊）願意都提供他的監獄」。

盧比歐也說，「布格磊還提議，可提供薩國監獄容納目前關在美國的危險罪犯，包括美國公民以及合法居住者」。現階段尚不清楚美國政府是否會接受相關提議，驅逐美國公民的合法性尚有疑慮。人權組織則是發聲譴責，警告此舉恐成為民主倒退的一部分。

布格磊透過社群平台X發文表示，願意接收已被定罪的罪犯（包括被定罪的美國公民）進入薩爾瓦多大型監獄「恐怖分子監禁中心」（CECOT），並收取費用，「這筆費用對於美國來說相對低廉，但對我們來說相當可觀，可讓整個監獄系統持續發揮作用」。

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq — Nayib Bukele (@nayibbukele) February 4, 2025

▲薩爾瓦多2023年啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透，下同）

薩爾瓦多自2022年以來就處於緊急狀態，當局可以因為懷疑有人是幫派成員就拘留任何人，擁有全球最高的監禁率。

「恐怖分子監禁中心」（CECOT）2023年啟用，有「世界最恐怖監獄」之稱，擁有8棟建築物，每座有32間牢房，每間牢房有2間廁所、2個水槽，整座監獄可容納4萬名犯人，目前大約關押1.5萬人。囚犯只有在透過監獄房間參加法庭聽證會視訊連線，或是每日30分鐘運動時，才能離開牢房。

香港01引述先前日媒採訪指出，監獄的囚犯全是殺人犯，用餐全靠徒手抓，以免餐具淪為械鬥工具，內部採取最高警戒狀態，警察、士兵必須遮住臉部，以免遭受刑人鎖定報復。