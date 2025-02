薩爾瓦多同意接收美國罪犯、非法移民　直送「世界最恐怖監獄」

▲薩爾瓦多的恐怖分子監禁中心有「世界最恐怖監獄」之稱。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

美國與薩爾瓦多達成一項驅逐協議,兩國官員3日宣布,薩爾瓦多同意接收美國暴力罪犯以及非法移民,把這些人送進「世界最恐怖監獄」。這項提議引發人權組織批評,且驅逐美國公民的合法性尚有疑慮,目前尚不清楚美國政府是否會接受。

CNN、法新社等報導,美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)上任之後出訪多個中美洲國家,推動川普政府移民政策,並於3日會見薩爾瓦多總統布格磊(Nayib Bukele)等人之後,宣布兩國最新的驅逐協議。

▲美國國務卿盧比歐(右)與薩爾瓦多總統布格磊(左)見面。(圖/路透)

盧比歐表示,薩爾瓦多除了持續接回非法進入美國的薩爾瓦多人,還同意接收被美國驅逐的任何國籍罪犯,「任何在美國的非法移民,只要是危險的罪犯,無論是MS-13(薩爾瓦多幫派)或阿拉瓜火車(委內瑞拉黑幫,Tren de Aragua),(布格磊)願意都提供他的監獄」。

盧比歐也說,「布格磊還提議,可提供薩國監獄容納目前關在美國的危險罪犯,包括美國公民以及合法居住者」。現階段尚不清楚美國政府是否會接受相關提議,驅逐美國公民的合法性尚有疑慮。人權組織則是發聲譴責,警告此舉恐成為民主倒退的一部分。

布格磊透過社群平台X發文表示,願意接收已被定罪的罪犯(包括被定罪的美國公民)進入薩爾瓦多大型監獄「恐怖分子監禁中心」(CECOT),並收取費用,「這筆費用對於美國來說相對低廉,但對我們來說相當可觀,可讓整個監獄系統持續發揮作用」。

We have offered the United States of America the opportunity to outsource part of its prison system.



We are willing to take in only convicted criminals (including convicted U.S. citizens) into our mega-prison (CECOT) in exchange for a fee.



The fee would be relatively low for… pic.twitter.com/HTNwtp35Aq