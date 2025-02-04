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薩爾瓦多同意接收美國罪犯、非法移民　直送「世界最恐怖監獄」

▲▼薩爾瓦多「恐怖分子監禁中心」（Terrorism Confinement Center，或簡稱CECOT）。（圖／達志影像／美聯社）

▲薩爾瓦多的恐怖分子監禁中心有「世界最恐怖監獄」之稱。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與薩爾瓦多達成一項驅逐協議，兩國官員3日宣布，薩爾瓦多同意接收美國暴力罪犯以及非法移民，把這些人送進「世界最恐怖監獄」。這項提議引發人權組織批評，且驅逐美國公民的合法性尚有疑慮，目前尚不清楚美國政府是否會接受。

CNN、法新社等報導，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）上任之後出訪多個中美洲國家，推動川普政府移民政策，並於3日會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele）等人之後，宣布兩國最新的驅逐協議。

▲▼ 美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會見薩爾瓦多總統布格磊（Nayib Bukele） 。（圖／路透）

▲美國國務卿盧比歐（右）與薩爾瓦多總統布格磊（左）見面。（圖／路透）

盧比歐表示，薩爾瓦多除了持續接回非法進入美國的薩爾瓦多人，還同意接收被美國驅逐的任何國籍罪犯，「任何在美國的非法移民，只要是危險的罪犯，無論是MS-13（薩爾瓦多幫派）或阿拉瓜火車（委內瑞拉黑幫，Tren de Aragua），（布格磊）願意都提供他的監獄」。

盧比歐也說，「布格磊還提議，可提供薩國監獄容納目前關在美國的危險罪犯，包括美國公民以及合法居住者」。現階段尚不清楚美國政府是否會接受相關提議，驅逐美國公民的合法性尚有疑慮。人權組織則是發聲譴責，警告此舉恐成為民主倒退的一部分。

布格磊透過社群平台X發文表示，願意接收已被定罪的罪犯（包括被定罪的美國公民）進入薩爾瓦多大型監獄「恐怖分子監禁中心」（CECOT），並收取費用，「這筆費用對於美國來說相對低廉，但對我們來說相當可觀，可讓整個監獄系統持續發揮作用」。

▲薩爾瓦多2023年啟用新的大型監獄，首批轉移2000名囚犯。（圖／路透，下同）

薩爾瓦多自2022年以來就處於緊急狀態，當局可以因為懷疑有人是幫派成員就拘留任何人，擁有全球最高的監禁率。

「恐怖分子監禁中心」（CECOT）2023年啟用，有「世界最恐怖監獄」之稱，擁有8棟建築物，每座有32間牢房，每間牢房有2間廁所、2個水槽，整座監獄可容納4萬名犯人，目前大約關押1.5萬人。囚犯只有在透過監獄房間參加法庭聽證會視訊連線，或是每日30分鐘運動時，才能離開牢房。

香港01引述先前日媒採訪指出，監獄的囚犯全是殺人犯，用餐全靠徒手抓，以免餐具淪為械鬥工具，內部採取最高警戒狀態，警察、士兵必須遮住臉部，以免遭受刑人鎖定報復。

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