　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普大刀整肅！　美國「國際開發總署」影響重點一次看

▲▼川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普大刀整肅國際開發署，引來各界關注。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，他已受命掌管對外援助機構美國國際開發總署（USAID），還說要終止此機構對總統川普政策的「抗拒」。

綜合法新社和路透社報導，在川普的億萬富翁好友兼顧問馬斯克（Elon Musk）揚言要毀掉美國國際開發總署後，盧比歐證實他與國務院已接管本屬獨立運作的美國國際開發總署。

美國國際開發總署是什麼
美國國際開發總署1961年由時任民主黨籍總統甘迺迪（John F. Kennedy）設立，目標是更妥善協調對外援助工作；當時正值冷戰顛峰，國際開發總署成為美國外交政策對抗蘇聯影響力的重要平台。

美國國際開發總署目前負責管理約60%的對外援助資金，2023會計年度發放總額達437.9億美元。美國國會研究處（CRS）本月一份報告指出，國際開發總署1萬名人員約2/3駐派海外，協助約130個國家。國會按行政部門所需提供國際開發總署資金。

國會研究處指出，國際開發總署的任務包括「協助對美具戰略重要性的國家以及處於衝突中的國家，引領美國在緩解貧困、疾病和人道主義需求方面的工作；並透過支持發展中國家的經濟成長，以及建立這些國家參與世界貿易的能力，鞏固美國的商業利益」。

美國國際開發總署2023會計年度最大外援對象為烏克蘭（約170億美元），其他援助大戶還有衣索比亞、約旦、剛果民主共和國、索馬利亞、葉門、阿富汗、奈及利亞、南蘇丹和敘利亞。另據Axios新聞網引述的資料，台灣則獲1.36億美元援助。

美國對外援助規模為何
美國在2023會計年度共向世界各地發放720億美元的援助，約占聯合國2024年所追蹤所有人道援助的42%。這些資金涵蓋衝突地區婦女健康、潔淨水源取得、愛滋病毒/愛滋病治療、能源安全及反腐等各層面。

儘管美國提供的官方政府援助金額比其他國家都多，但根據經濟合作暨發展組織（OECD）的數據，若按國民所得比例計算，2020年美國的對外援助比例在富裕國家中排名墊底。

美國對外援助是否獲兩黨支持
華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）認為，民主黨政府及國會議員歷來都比共和黨更為支持對外援助。但基本上除川普之外，二戰後無論是民主黨籍還是共和黨籍的美國總統，都大力支持對外援助。

美國國際開發總署由誰掌管
在前總統拜登治下，美國國際開發總署由愛爾蘭裔美籍外交官鮑爾（Samantha Power）掌理。自認屬理想主義者的鮑爾曾在前總統歐巴馬政府擔任聯合國大使。

川普政府之舉讓泰國難民營到烏克蘭戰區等地備受衝擊，人道組織和聯合國機構指出，這可能會嚴重削弱食物、庇護所和醫療分配的能力。

美國國際開發總署過去曾向與美國沒有邦交的國家提供人道援助，包括伊朗和北韓。消息人士指出，這種做法有時利於為雙邊搭橋，然而若是美國國際開發總署的行動純粹關乎政治，這種益處恐將不復見。

美國國際開發總署於2023年3月發布的政策架構中，將氣候危機、遏止威權主義擴張及促進包容性經濟成長和平等機會列為優先要務。

川普的反對及影響
川普1月20日就職後發布行政命令，宣布暫停大部分對外援助90天，並表示美國的「對外援助產業和官僚機制不符合美國利益，甚至在許多情況下與美國價值觀背道而馳」。

川普政府在一份備忘錄中呼籲美國國際開發總署員工加入華府援助分配方式轉型的行列，以符合川普「美國優先」政策，並警告無視命令者將面臨懲戒。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／孫生遭判刑5月　可上訴
汪小菲崩潰喊大S：老婆我好想你！來台失神3舉動網看傻：現任算
親權歸汪小菲　大S兒女恐被帶回北京！律師曝「S媽想拿回」僅有
台鐵公司化首年　「虧138億元」創新高
賈永婕曝「具俊曄吻別大S」遭批當連續劇看！　親上火線3度回酸
許瑋倫大S都是前女友！周渝民「二度遭逢舊愛驟逝」　網擔心憂鬱
大S「人間清醒」15句不朽金句：世上根本沒有所謂的人生勝利組

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

GG套戒指卡死！鐵剪「喀擦」一聲　消防員傻眼：差點壞掉

川普大刀整肅！　美國「國際開發總署」影響重點一次看

川普再掀退群風暴！美國退出聯合國人權理事會　停止金援中東

韓38歲健身網紅猝逝！家屬稱意外亡　社群突發詭異貼文：詛咒你

吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：同一人？

馬斯克領軍DOGE又開刀？　美媒：川普政府考慮「解散教育部」

快訊／美國對中國進口商品加徵10%關稅　正式生效

日企撤出　日本在中國居留人數創20年新低

川普運輸部長年輕影像被挖出　實境秀上演「讓下體再次偉大」

嘔吐送醫亡！她出國玩一半詭異發病　「旅館同房2人」也中鏢

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

小S感性告白大S：最愛的人是妳　我來保護妳！永遠的姊妹情深

妻子大S猝逝…具俊曄悲痛「我不好」　S媽喊話完成女兒遺願：希望大家體諒

黑狗狂吠 #天公爐 挖出骸骨！ 專家曝：埋骨者將遭天譴 #北斗 #天后宮 #東螺媽

汪小菲哀傷趕回台北　返家後再度90度鞠躬

大S春節猝逝！享年48歲　 小S悲慟證實：流感併發肺炎

GG套戒指卡死！鐵剪「喀擦」一聲　消防員傻眼：差點壞掉

川普大刀整肅！　美國「國際開發總署」影響重點一次看

川普再掀退群風暴！美國退出聯合國人權理事會　停止金援中東

韓38歲健身網紅猝逝！家屬稱意外亡　社群突發詭異貼文：詛咒你

吉伊卡哇「小八」配音男大18變！對比影片曝　網驚呼：同一人？

馬斯克領軍DOGE又開刀？　美媒：川普政府考慮「解散教育部」

快訊／美國對中國進口商品加徵10%關稅　正式生效

日企撤出　日本在中國居留人數創20年新低

川普運輸部長年輕影像被挖出　實境秀上演「讓下體再次偉大」

嘔吐送醫亡！她出國玩一半詭異發病　「旅館同房2人」也中鏢

台南春節觀光熱潮連3年突破千萬人次　黃偉哲：無限魅力讓人一來再來

入夜恐降雪！　台14甲合歡山翠峰至大禹嶺1800起封閉

公費流感疫苗「一天打掉4萬劑」　自費尚有40萬劑

具俊曄深夜回覆了！崩潰哭喊「熙媛⋯」　隊友妻不捨：盡情大哭吧

還剩10天！情人節送禮指南　把情意送進心坎裡

楊梅休息站3年6起事故引發存廢討論　高公局：有一定需求

拍臀撩妹「屁股有肉」挨告　「反骨男孩」孫生喊冤調情遭判5月

和大S一樣「變1%重症」！時間軸也超像　她狂咳血：明白那種痛

李宗賢睽違9年國家隊「突然排前面了」　新球季目標盜壘王

嘉義男初四騎單車失蹤　隔天在百公里外彰化尋獲！家屬激動道謝

大S生子「曾一度斷氣」　昔揭始末「靠女兒救回命」

國際熱門新聞

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣遭波及

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

大S赴日染流感驟逝！遊客曝：路人全在咳嗽

男和妻子愛愛　完事竟「陰莖食物中毒」

台灣獲選「最適合移民國」　亞洲唯一入選！

CNN：大S是華語世界最知名明星之一

台通緝犯當詐騙主管月入20萬！泰警突襲逮人

美國正式對中國進口商品加徵10%關稅

川普延緩關稅1個月　墨西哥答應派1萬士兵到邊境

烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓「多名幹部」戰死

那斯達克下挫235點！台積電ADR重跌近5％　輝達跌近3％

「大S猝逝」韓媒高度關注　曝具俊曄拒絕聯繫

美對中徵10%關稅將生效　川普：兩國可能24小時內對話

更多熱門

相關新聞

2025年台股動盪　凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

2025年台股動盪　凱基投顧：投資人欲進場先等兩訊號

多重國際利空衝擊下，台股蛇年開紅盤大幅回檔修正，凱基投顧認為，2025年台股不易延續2024年大好行情，反將是雲霄飛車，投資心法是「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」，川普對台灣晶片加關稅衝擊終將到來，且DeepSeek對AI衝擊巨大，AI股價預期仍會整理一大段時間，重啟行情須等待兩種情境，一是股價跌至夠便宜、二是AI因成本更便宜刺激使用量大幅增加，也就是這兩種訊號都出現時，才是最好的進場時機。

川普再掀退群風暴！退出聯合國人權理事會

川普再掀退群風暴！退出聯合國人權理事會

玉山降雪超過1小時「積雪1公分」　銀白仙境畫面曝

玉山降雪超過1小時「積雪1公分」　銀白仙境畫面曝

大S在台灣有機會救活？　趙少康曝自身經驗：台灣醫療真的很方便

大S在台灣有機會救活？　趙少康曝自身經驗：台灣醫療真的很方便

陸常駐聯合國代表：2/18是王毅盧比歐會面好時機

陸常駐聯合國代表：2/18是王毅盧比歐會面好時機

關鍵字：

美國國際開發總署盧比歐援助川普軍援台灣

讀者迴響

熱門新聞

大S臨終約定「小S哭著做到了」！早交代遺言

醫宣布大S急救無效「小S當場哭到癱軟」！

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團被炎上！

具俊曄慟放手大S「哭到全場心碎」！ 落淚深情吻別

大S遭黑范夫妻傳染？網列時序質疑：得流感還聚餐

大S「為膚白服抗凝血劑」　家屬原本想運遺體返台

大S羽化成仙「小S具俊曄抱骨灰回台」時間曝光！

中國未獲寬限期　美國課徵10%新關稅生效

大S病逝「日規定遺體3天內火化」！2航空骨灰可登機

小痛失大S難走出

大S驟逝！2小孩監護權「自動歸汪小菲」

海外旅平險別亂買　4家才有「法定傳染病」理賠

大S生前超暖5事蹟！「為重病愛犬吃素13年」

更多

最夯影音

更多

白衣男翻越鬣狗柵欄　正義哥隔空喝斥「下來！講幾次！」獲掌聲

【一日監工仔】阿金趴水溝邊「看師傅修水管」專注模樣超萌

大S敢愛敢恨！5情史2婚姻皆轟動　為生子「一度斷氣」靠女兒救回

大S驟逝..汪小菲急奔來台　90度鞠躬：求你們多說她好話

【泰格與雪兒】自以為是的老鳥

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面