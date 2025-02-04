川普再掀退群風暴！美國退出聯合國人權理事會　停止金援中東

▲美國總統川普研擬退出聯合國人權理事會。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普預計當地時間4日發布行政命令，宣布美國再度退出聯合國人權理事會（UNHRC），並持續禁止對聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA），此時適逢以色列總理納坦雅胡出訪華府會晤川普之際。

根據美媒《政客》（POLITICO），川普此舉旨在恢復其第一任期內的政策，當時美國曾因聯合國人權理事會對以色列的偏見以及UNRWA的運作問題，決定從這些機構退出。美國指控聯合國人權理事會未能有效執行其宗旨，且長期對以色列存在著不公平的指責。

川普更將聯合國人權理事會視為保護犯有嚴重侵害人權國家的庇護所。尤其是2018年，該理事會所通過的譴責以色列之決議，其數量超過了敘利亞、伊朗和北韓（朝鮮）的總和，顯示出其存在著明顯的偏見。

此外，川普政府也曾在2017至2021年任內，切斷了對UNRWA的資金援助，質疑該機構的存在價值並呼籲進行改革。UNRWA被以色列批評為煽動反以色列情緒的機構，並指控其員工涉及恐怖活動。以色列駐聯合國代表達農（Danny Danon）聲稱，UNRWA已經淪為由哈馬斯控制的恐怖機構，喪失其原本被賦予的角色任務。

川普簽署的行政命令，還要求國務卿魯比歐進行審查，尤其是針對那些「推動激進或反美情緒」的國際機構，更特別要求關注聯合國教科文組織（UNESCO）。據悉，美國2019年正式退出該機構，原因是該機構被認為存在反以色列的偏見。

以色列方面也對UNRWA採取了更加嚴格的措施，1月30日起生效的禁令，禁止UNRWA在以色列領土內運作，並阻止其與以色列當局的聯繫。UNRWA表示，這項禁令將嚴重影響在加薩和西岸的運作，使得其人道援助工作更加困難。

川普的這些舉措正值以色列總理納坦雅胡訪問華府之際，他長期以來對UNRWA表示強烈不滿。納坦雅胡曾多次指責該機構的運作助長了反以色列情緒，並使得以色列與巴勒斯坦的和談進程陷入困境。