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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026北市議員選舉缺額多　藍擬推正妹刺客戰中山大同、中正萬華

▲劉思吟為罷免吳沛憶主要召集人。（圖／劉思吟提供）

▲劉思吟為罷免吳沛憶主要召集人。（圖／劉思吟提供）

記者鄭佩玟／台北報導

距離2026地方選舉還剩下一年多時間，不過有志參選的潛在人選，都開始跑行程進行暖身，尤其是首都台北市的議員選舉備受關注，若以2025年1月現況來看，缺額來到9名，因此2026地方選舉結果，勢必牽動各黨在市議會席次變動。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹今（4日）藉新春團拜，介紹有意參選新人，其中高學歷黨代表董佳瑜與「台北市黨部設計師」劉思吟，重點栽培為參選中山大同與中正萬華兩區美女刺客。

布局2026年台北市議員選舉，國民黨評估，中正萬華區、中山大同區、松山信義區、南港內湖區，分別有吳沛憶、王世堅、徐巧芯、王鴻薇、李彥秀以議員成功轉戰立委，以及士林北投區陳政忠入獄服刑，松山信義區許家蓓過世，士林北投區陳重文已被判刑，國民黨依規定將不予提名，共有8個缺額。若中正萬華議員應曉薇一審有罪，國民黨不予提名，缺額就達9個。

黃呂錦茹介紹時，肯定劉思吟與董佳瑜都具專業，劉正辛苦罷免吳沛憶，董則具有高學歷。

盤點今天新春團拜中，國民黨在2026台北市第1選區（士林北投）有具基層實力的前市議員楊靜宇與前市議員林瑞圖之子林揚庭出席表態。

台北市第2選區（內湖南港）有前青年部主任陳冠安、飛行顧問公司創辦人丁瑀與台北市黨部發言人林岳龍表態爭取。

第3選區（松山信義）則有許原榮、獲國民黨立委徐巧芯支持的前北市青工總會長滿志剛，台北市副市長林奕華前助理、現任富錦里里長李煥中，以及國民黨立委羅智強辦公室主任田方倫現身。

第4選區（中山大同）有董佳瑜，以及已爭取多屆的前立委羅淑蕾辦公室主任盧威表態。第5選區（中正萬華）則為劉思吟，第6選區（大安文山）則有車層里里長李易儒在現場爭取支持。

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