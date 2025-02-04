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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

反制綠惡罷！藍軍罷免吳思瑤、吳沛憶　擬下周一遞送提議書

▲吳沛憶、吳思瑤遭列第一波罷免對象。（圖／陳冠安提供）

▲吳沛憶、吳思瑤遭藍營列第一波罷免對象。（圖／陳冠安提供）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免藍委行動全台烽火，民團昨赴中選會遞交第一階段罷免連署書，罷免雙北民進黨立委的藍軍團體也有所斬獲，包括立委吳思瑤、張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘已經跨過一階段門檻，立委吳沛憶接近門檻，其中北市雙吳的提議書最遲下周送交中選會。參與罷免活動的國民黨青年部前主任陳冠安表示，罷免吳思瑤2天用盡3500份連署書，接下來會持續擺攤，回收先前已經發出去的連署書，確保第一階段過關無虞。

陳冠安指出，第一階的3000份只是開始，接下來第二階段的3萬份才是硬仗。請所有希望台灣民主回歸正途的好朋友，一起努力、繼續打拚。罷掉吳思瑤，讓台灣、士林北投撥雲見日。召集人賴苡任也說，從2月1日開始收件以後，民眾反應非常熱絡，原本評估春節期間，人應該不多，但「人真的超級多」，短短兩天就已突破第一階段門檻。

罷免吳沛憶部分，「蟾蜍剋星」發起人滿志剛說，對於第一階段達標非常樂觀，現場民眾絡繹不絕，會持續擺攤收件，並為接下來的第二階段做準備。至於何時到中選會送件，滿志剛表示，最遲下周一，視連署書整理狀況而定，會跟罷免吳思瑤同步。

新北市部分，罷免張宏陸發起人吳禹辰透露，目前蒐集到的提議書已達2200份，已超過門檻的2163份，且持續增加中；接下來除再辦兩場連署外，也正盤點資料比較齊全的提議書來做第一輪送件，將拚這一兩周送件。
 

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