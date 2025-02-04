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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

網傳「藍白砍預算無法宣導防疫」　李彥秀闢謠：一毛錢都沒刪

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

▲大S。（圖／翻攝自大S微博）

記者崔至雲／台北報導

藝人大S徐熙媛春節期間赴日旅遊，因流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。但有綠營側翼稱疾管署被藍白大砍預算，不能宣傳防疫，導致多人喪命。對此，國民黨立委李彥秀直言，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，立法院一毛錢都沒刪「要多少，給多少！」，狠批無知與仇恨不僅無藥可醫，更會讓人失去理智與人性，撕裂團結的台灣。

「政治不能失去人性，競爭不能淪為鬥爭」，李彥秀指出，台灣人民最珍貴的資產就是善良與友善，台灣民主最珍貴的價值就是團結與韌性。任何一位台灣人民的不幸，都是親友畢生的痛苦，任何一次的出差，都必須時時小心防疫，也提醒我們流感的可怕與防疫的重要。

李彥秀提到，獨派大老史明先生曾說「我們要先學會當人，才能當台灣人，」任何人或是政黨，拿別人的不幸當成嘲笑的揶揄或是鬥爭的工具，不僅不配作為台灣人，更失去作為一個人的基本人性，這是完全不能接受的。

李彥秀轟，民進黨不撒錢就不會執政，不買媒體就不會宣傳，宣傳防疫有太多的方法，麥克風就在疾管署的手上，今年中央政府編列將近95億元的防疫預算，立法院一毛錢都沒刪「要多少，給多少！」病毒還有口罩可以防疫，還有藥物可以減緩症狀，但無知與仇恨不僅無藥可醫，更會讓人失去理智與人性，撕裂團結的台灣，以及善良的人性尊嚴。
 

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