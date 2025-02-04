大S猝逝掀流感疫苗接種潮！高雄1夜打掉6千劑　診所電話接到手軟

▲大S流感併發重症離世，引發國內出現流感疫苗施打潮。（ETtoday資料圖／記者洪巧藍攝）

記者許宥孺／高雄報導

女星大S（徐熙媛）春節期間因流感併發肺炎離世，消息曝光後震驚社會，引發民眾高度關注，紛紛搶打流感疫苗。高雄市衛生局統計，截至4日0時，高雄公費流感疫苗剩餘8200劑，與前次(2/2)統計結果，明顯出現施打潮，估算一個晚上就打掉6千劑，各大醫院、診所多數已無庫存，部分則預計今日上午施打完畢。

康寧醫院心血管外科醫師吳欣岱表示，預防流感併發重症最好的方式就是施打流感疫苗，可有效降低併發重症機率，尤以65歲以上長者、心肺疾病、BMI>30、嬰幼兒和孕婦，都列為高風險族群，更建議施打。疫苗保護力約2周後發揮效果，不要一打完就覺得金剛護體出去趴趴走。

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高雄市衛生局表示，截至4日零時，高雄市約剩8200劑公費流感疫苗可供施打，自費流感疫苗則不在統計內。目前高雄市共有600餘家合約院所提供接種服務，相關接種詳細資訊，可至高雄市政府衛生局網站「流感疫苗專區」、「新冠疫苗加一專區」及「肺炎鏈球菌疫苗專區」查詢，前往合約院所前，建議先電洽院所疫苗資訊及預約接種，以節省排隊等候時間。

▲民眾昨日一早看到新聞，衝診所施打流感疫苗。（圖／記者賴文萱攝）

吉田耳鼻喉科診所院長曾哲凰表示，院內公費流感疫苗已在年前施打完畢，不過昨日大S新聞出來後，一整天連接了50幾通電話，接到手軟，今天還有民眾在詢問。復健科診所醫師蔡昌學表示，昨晚診所湧現施打潮，但庫存量本就不多，已全數施打完。

高雄長庚今日上午9點表示，公費疫苗約剩5-60支，民眾須門診評估後再行施打，無須提前預約，所剩劑量打完就沒了。阮綜合醫院表示，昨日夜間門診結束後，流感疫苗已全數施打完畢，籲請民眾勿再掛號施打。七賢脊椎外科醫院表示，過年前庫存已於昨日全數施打完畢。

高醫今日上午近10點表示，自113年流感疫苗接種季起，依照中央及地方衛生主管機關公告流感疫苗接種族群順序接種，截至今日已全數接種完畢。義大醫院、義大大昌醫院昨晚也湧現接種潮，已全數施打完畢，自費流感疫苗則剩少量庫存，預計今日上午門診也會用完。