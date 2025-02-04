486先生道歉了！「2篇無腦的文章」暫不刪除：對我的警惕

▲486先生陳延昶。（圖／翻攝自Facebook／陳延昶）

記者曾筠淇／綜合報導

小S昨（3）日發聲明證實，大S於春節期間赴日本旅遊，因染上流感併發肺炎，不幸過世，享年48歲。然而，「486先生」陳延昶卻發文寫下「願她投胎到中國」，因此挨批。對此，486先生稍早也上傳致歉影片，表示「我在這公開對這樣腦殘的行為致歉」，他會好好反省。

486先生昨日透過臉書發文表示，「大S死了，太多中國人去所以病毒傳染到日本，願她投胎到中國。」此話一出引發網友不滿，因此486先生後來又發第二篇文，寫道「我道歉！我更正可以嗎？希望她投胎到美國當美國人，不要投胎當中國人」。

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只是這兩篇文，都讓許多網友認為不妥，覺得此番言論很沒有同理心。

稍早，486先生則再度發文並貼出「我的自我反省致歉影片」，內容提到他經過一夜的沉澱和思索，要向所有朋友致歉，他不該針對死者的事情，語帶輕佻、嘲諷的寫這個文章，他自認這是不好的示範，所以會反省。

486先生也在文中寫說，對於昨天發表的兩篇文章，「我在這公開對這樣腦殘的行為致歉」，他會好好反省、檢討，也請所有朋友往後繼續監督他。

486先生還補充，他昨天的文章就不刪除了，放在頁面讓其他朋友了解他的無腦發文，同時作為對自己的警惕。不過文末他又說，不管刪文或不刪文，肯定都有人不高興，所以大家覺得他應該刪除嗎？還是留著讓其他人看見他的無腦發文呢？