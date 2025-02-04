陸客來台「流感重症插管」住院1個月救回！　家屬結帳驚呆了

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝震驚各界，胸腔內科醫師蘇一峰就透露，10多年前，他曾照顧過一位來台遊玩的陸客，對方流感重症插管，後來更進到ICU、裝上葉克膜，好在歷經1個月的搶命，最終有救回來，而患者家屬來台結帳時，也忍不住驚呼「好便宜！」

蘇一峰昨晚在臉書提到，「記得10幾年前在榮總，小弟照顧一個來台灣玩的陸客，他流感重症快速惡化，插管上葉克膜，住進加護病房隔離室，花一個月時間把他救回來。」

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蘇一峰還透露，後來中國家屬趕來台灣，結帳時更驚呼好便宜。至於具體費用為何，他直言，記得好像不到50萬元，「台灣不是旅遊最好玩的國家，但應該是旅遊時生病，全世界治療最好的國家！」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「台灣醫療真的俗擱大碗」、「這位陸客好幸運」、「要珍惜台灣醫療能量」、「幾年前聽說，廈門葉克膜的費用是一天人民幣80萬」、「命救回來最重要！錢已不是重點，今天一整天我都很激動，因為我母親也是沒有救回來」、「不僅便宜，台灣醫療是相當有口碑的」。

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