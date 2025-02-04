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陸客來台「流感重症插管」住院1個月救回！　家屬結帳驚呆了

▲▼住院。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）於日本猝逝震驚各界，胸腔內科醫師蘇一峰就透露，10多年前，他曾照顧過一位來台遊玩的陸客，對方流感重症插管，後來更進到ICU、裝上葉克膜，好在歷經1個月的搶命，最終有救回來，而患者家屬來台結帳時，也忍不住驚呼「好便宜！」

蘇一峰昨晚在臉書提到，「記得10幾年前在榮總，小弟照顧一個來台灣玩的陸客，他流感重症快速惡化，插管上葉克膜，住進加護病房隔離室，花一個月時間把他救回來。」

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蘇一峰還透露，後來中國家屬趕來台灣，結帳時更驚呼好便宜。至於具體費用為何，他直言，記得好像不到50萬元，「台灣不是旅遊最好玩的國家，但應該是旅遊時生病，全世界治療最好的國家！」

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

對此，網友們紛紛回應，「台灣醫療真的俗擱大碗」、「這位陸客好幸運」、「要珍惜台灣醫療能量」、「幾年前聽說，廈門葉克膜的費用是一天人民幣80萬」、「命救回來最重要！錢已不是重點，今天一整天我都很激動，因為我母親也是沒有救回來」、「不僅便宜，台灣醫療是相當有口碑的」。

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