年前才染A流感請假　盧秀燕曝當時狀況：身體非常不舒服！

▲台中市長盧秀燕年前才感染A型流感康復，以切身經驗提醒市民，應留意重症警訊。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

知名藝人大S在日本旅行卻因流感並非肺炎猝逝，台中市長盧秀燕今(4)日主持市政會議表示，此次流感疫情是自109年以來最嚴重的一次，她前陣子也罹患A流，很明顯感覺到身體非常地不舒服，以自己切身經驗提醒民眾，平時應勤洗手、戴口罩，如不幸罹患流感，應留意重症警訊，並及時就醫；另台中市公費流感疫苗約剩2萬8千餘劑，呼籲市民踴躍接種。

盧秀燕年前也感染A型流感，罕見缺席市政會議，她今天主持市政會議時表示，之前得到感冒都還能繼續工作，但此次得到A流，很明顯感覺到身體非常地不舒服，因此請假一天就醫，醫生也依病癥給予克流感等醫療協助，她以切身的經驗提醒民眾，應多留意流感重症警訊，尤其是發燒等明顯病症，一定要及時就醫治療，不可輕忽。

▲台中市衛生局長曾梓展統計，去年流感季共有15人重症死亡，當中多半有慢性疾病且無接種疫苗。（圖／記者游瓊華攝）



衛生局長曾梓展表示，依據衛生福利部疾病管制署法定傳染病通報統計資訊顯示，統計去年流感季，自去年10月1日起至今年2月2日止，全國流感併發重症計641人，全國流感併發重症死亡132人，另台中市重症數為67人，其中15人死亡，死亡個案多有慢性病史，且多未接種流感疫苗。

曾梓展說明，截至今日上午8時，台中市公費流感疫苗剩餘2萬8540劑，目前國內新冠及流感疫情仍處流行期，加上近期持續冷氣團來襲，為降低感染後發生重症和死亡風險，請65歲以上長者、幼兒及慢性病患等高風險族群，儘速完成流感疫苗接種，及早獲得保護力。

曾梓展也提醒，A型流感的主要症狀是發燒、肌肉痠痛等；而B型流感的特性則是會有腸胃道、可能會拉肚子等症狀。民眾若出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛等流感常見症狀，請戴口罩盡早就醫。若出現呼吸困難、呼吸急促、發紺(缺氧)、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時等流感危險徵兆，千萬不可輕忽，務必盡速就醫治療，降低重症或死亡風險。