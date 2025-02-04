大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」　醫揭關鍵打臉：猝逝前都覺得還好

▲大S猝逝。（圖／翻攝自大S微博）

記者周亭瑋／綜合報導

女星「大S」（徐熙媛）春節期間赴日本旅遊，卻因流感併發肺炎猝逝，享年48歲。對此，整合醫學專科醫師姜冠宇直言，就醫行為本就受到多重因素的影響，同時他也點出三大關鍵，認為不用譴責患者延遲就醫的情況。

姜冠宇今早在臉書表示，「我認為，不用譴責大S的延遲就醫，並不是逝者已矣，而是就醫行為原本就受到多重因素的影響，一是疾病特性，二是環境，三是患者內在狀態。」

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他提到，患者對自己的狀況不一定是最清楚的，遑論正確判斷，「回顧當初疫情，很多隔離病房的病人本來看起來還好，能走、能說話，結果攝影機呈現...改變一個姿勢，就坐在那邊猝逝了，病人猝逝前一秒都可能覺得自己『還好』，凡是非典型肺炎進展很多都是如此，包含流感。」

再來是環境，姜冠宇坦言，日本當地分級醫療制度較為嚴格，加上語言也可能成為心裡的障礙，「台灣的醫療親民，是舉世獨特、還類似多語言的環境。你若沒有生活在外過，真的很難想像醫療的本質是如何的冰冷與不友善。」

最後，他也感嘆，「大S在現實生活的結局，我認為比她飾演《劍雨》裡的薄命女劍客稍微好一些，電影中的她好似前生，渴求愛的滿足，而今生確實創造不少精彩，也是台灣作為華語流行年代的共同回憶之一。」