爆大S病逝「詳盡過程瘋傳」　旅行團遭炎上：該被全亞洲抵制

▲導遊疑似透露大S詳盡的就醫過程。（圖／翻攝自小紅書、微博，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

大S（徐熙媛）猝逝震驚各界，疑似接待大S一家的導遊在未經家屬同意之下，曝光詳盡的就醫過程，引發廣大網友不滿，有人更揚言肉搜，「是哪個旅遊團？該被全亞洲抵制了吧！」而眾網友也洗版怒喊，「超級沒有職業道德 」、「真的很差勁」。

接待大S一家的導遊疑似向朋友透露，事發的詳細時間軸，坦言「如果當時有上心，好好看醫師，大S是不會死的。」而這番話也在微博、小紅書上瘋傳，當初更有網友搶先爆料大S死訊，直呼「是真的，朋友在日本接了她家的團，昨天早晨走的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有網友忍無可忍，在Threads發文怒轟，「有沒有人知道大S找的是哪個旅遊團？該被全亞洲抵制了吧？家屬未同意就先爆出資訊，甚至還鉅細靡遺的爆料生病至離世的行程時間軸，誰敢找這種旅行團和導遊？以後旅行是不是也會被他們偷發到群裡嘲弄八卦？」

對此，大票網友洗版回應，「導遊是日本人，是大陸人的朋友。然後大陸人把日本人的說法翻譯出來了」、「沒錯，這個爛旅行社（也有人說是包車司機），真的超級沒有職業道德」、「在家屬還沒發言的情況下，把全部細節都寫出來，太缺德了」、「常去日本的應該都知道，這個一定是包車司機，不會是旅行社」、「對，好想知道是哪家旅行社，把所有資訊跟行程等等全部外流，太扯了」、「這日本地接社超沒道德」。

►大S流感病逝「一票嘆延遲就醫」 醫揭關鍵打臉：猝逝前都覺得還好