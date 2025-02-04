大S「錯過黃金48小時？」　他揭「活命關鍵」爆感慨：可惜大意了

▲大S於日本病逝。（圖／翻攝自臉書／大S 徐熙媛）

記者周亭瑋／綜合報導

女星徐熙媛（大S）染上流感併發肺炎不幸驟逝，享年48歲。前立委郭正亮感嘆，她錯過了救命的「黃金48小時」；同時，他也直言，箱根距離東京僅80公里，「如果把她送到東京，我認為可能不會有事，估計她到第四天就昏迷了，這時候也不好移動。」

郭正亮昨（3）日在政論節目《大新聞大爆卦》中提到，通常醫師建議，流感發病48小時是黃金48小時，如果前兩天沒有用抗病毒的藥，到了第三天，根據病患體質就會有一些症狀出來，其實這種藥很容易找到的，「因為她的體質是真的比較弱。可能平常的身體狀況就不是那麼好，我常看到她那個樣子，就有點弱不禁風，像林黛玉型的。」

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他坦言，看到大S猝逝消息很震驚，「這是難以想像的，而且他們不是去落後國家，是去日本欸！所以現在很多人看到嚇到，都要去打流感疫苗。」

郭正亮也感嘆，「箱根距離東京只有80公里，其實把她送到東京，我認為可能就不會有事，估計她到第四天可能就昏迷了，這時候便不好移動，但前三天都有機會，畢竟到東京一個多小時就到了，可惜就是大意了。」

▲王醫師指出，接種流感疫苗，仍是目前預防流感最有效的方法。（示意圖／記者洪巧藍攝）

另外，重症醫學科副主任醫師王曉慧指出，流感發病的48小時，被稱為自救的「黃金48小時」，在發病48小時內用藥，可以在早期清除病毒，減少重症機率，降低死亡風險，抗病毒藥品的說明書上，也會提示「在流感症狀開始的48小時內使用」。

王曉慧表示，超過了48小時，抗病毒治療仍然有用，它可以控制病毒複製、減少發炎反應、縮短住院時間、減少家庭接觸人員被感染的風險，但必須遵醫囑用藥，「尤其是重症流感的高風險族群，如老人、兒童、有慢性呼吸和心血管等潛在疾病，以及免疫功能低下的人、孕婦、產婦等，需要在醫師指導下，進行抗病毒治療。」

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