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大S在台灣有機會救活？　趙少康曝自身經驗：台灣醫療真的很方便

▲▼大S徐熙媛代言黛珂保濕美容液。（圖／記者李毓康攝）

▲大S徐熙媛過世。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

藝人大S徐熙媛春節期間於日本旅遊，因流感併發肺炎過世，享年48歲，此事也引起網友討論，若是在台灣能否有機會救活？對此，前中廣董事長趙少康3日分享自身經驗，他表示，自己在加拿大看診，結果遭到醫生亂講一通，所以台灣醫療真的很方便，出國前，最好請醫生幫忙準備一些藥，否則在國外要去哪裡看醫生、住什麼醫院、怎麼拿藥、從小醫院轉診，這些都是很麻煩的，一定要特別小心。

趙少康於節目《少康戰情室》表示，旅行最怕生病，而且會產生很多問題，第一個就是不知道找什麼醫院，就算找到了要溝通病情也很困難，所以出國前，最好請醫生幫忙準備一些藥，比如說抗生素、抗流感等。

趙少康指出，在台灣吃壞肚子、腸胃炎休息一下就好，但到了東南亞，醫生會說那個病毒是沒有遇過的，在國外找醫生真的很麻煩，而且因為語言不通，病情、病史更是難解釋，台灣醫療真的很方便，所以大家以為出國就這樣，但並不是這樣的，在國外要去哪裡看醫生、住什麼醫院、怎麼拿藥、甚至還有從小醫院轉診，這些都是很麻煩的。

最後，趙少康直言，所以大部分人在國外身體不舒服，一想到就醫很麻煩，往往選擇忍耐過去就好，像他多年前有次腳扭傷在加拿大看診，結果發現醫生亂講一通，還收了60塊美金，所以在國外一定要特別小心，帶著一些必要的藥、能夠吃就吃，真的不行再去看病。

▼前中廣董事長趙少康。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼趙少康 時事聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

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