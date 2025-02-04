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烏軍砲擊！澤倫斯基：北韓軍多名「主要幹部」戰死　恐再派2萬5千人

▲▼2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

▲2名北韓士兵在庫斯克州作戰遭到烏軍俘虜，送往基輔接受審訊與治療。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）去年11月向俄羅斯派遣人數達1.1萬的精銳部隊，協助俄軍在庫斯克州擊退烏軍，然而北韓士兵卻因不諳現代戰爭技術而蒙受巨大損失，甚至早從2周前就從前線「消失」。對此，烏克蘭總統澤倫斯基指出，北韓未來還會再加派2.5萬人前往俄烏戰場前線，且北韓軍隊多名幹部戰死。

根據《基輔獨立報》、《烏克蘭通訊社》（RBC Ukraine）於當地時間2日報導，澤倫斯基日前接受《美聯社》專訪時警告，如今俄羅斯正不斷加強與北韓之間的合作，且從掌握到的線報中可以得知，北韓預計還會追加派出超過2萬至2萬5000名的士兵前往俄烏戰場。不過，澤倫斯基並未明確指出派兵時間點。

澤倫斯基向歐美等西方國家警告，即便北韓所派遣的精銳部隊「暴風軍團」在第一次派遣行動中蒙受巨大損失，甚至一度從前線撤退，但這支部隊仍然是不可輕忽的軍事力量，因為他們已經從現代戰爭中累積經驗，成為無可忽視的危險存在，「這對美國和區域內許多國家而言相當危險！」

澤倫斯基也透露，烏軍1月31日在庫斯克州展開積極攻勢，向俄軍中央指揮所發射飛彈攻擊，導致俄羅斯、北韓軍隊許多高層軍官戰死，「我軍使用飛彈和各種類型的武器，他們（俄軍、北韓軍）則是損失數十名軍官。」

澤倫斯基也針對俄羅斯強化與北韓、伊朗之間的合作與同盟關係表達高度擔憂，而以俄國為首的同盟，其終極目標就是對抗美國，「數十年以來，俄羅斯首度正式對外展現與伊朗、北韓之間的同盟關係，儘管他們以前只停留在互相交換提供技術與武器的關係，但現在卻是積極購買武器並投入戰爭。」

據悉，西方國家普遍認為北韓軍隊在俄烏作戰中，其死傷者和失蹤人數可能達到4000人。烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）更指出，北韓部隊在抵達俄烏戰場前線後的短短3個月以內，就已折損至只剩下一半的兵力。

另外，澤倫斯基也在專訪中提到，北韓部隊的軍官似乎將麾下的一般士兵當作「消耗品」對待，以立刻處刑的方式來阻止士氣渙散。

 ►不堪死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」　普丁有大膽想法

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