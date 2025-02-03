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日前眾議員是色大叔　看到12歲少女凍未條性侵！僅判3年網怒了

日本前眾議員是色大叔，把未成年少女帶入卡拉OK店進行性行為。（示意圖；翻攝freepik圖庫）

▲日本前眾議員是色大叔，把未成年少女帶入卡拉OK店進行性行為。（示意圖；翻攝freepik圖庫）

圖文／鏡週刊

日本1名58歲前眾議院議員，於街上遇到1名12歲少女，其超齡的心智及女性魅力，讓他把持不住帶入卡拉OK店性侵得逞，不過法院僅判他3年徒刑、緩刑5年，讓網友直呼判太輕。

綜合日媒報導，椎木保是前眾議院議員，根據檢方陳述，去年8月時椎木保在東京新宿區歌舞伎町的一間卡拉OK店附近，主動搭訕1名12歲少女，前往卡拉OK店途中椎木保還去唐吉訶德購買「潤滑液」，後來2人進入卡拉OK店，店員發現他們不像父女有所警覺，椎木保還報上假名，最後因店長報案全案才曝光。

被捕時椎木保否認犯案，直到初次審判時才轉而認罪。《FRIDAY》報導，起訴書中指出，椎木保明知少女未成年，卻仍強吻她嘴唇、撫摸胸部，並性侵得逞，椎木保甚至還辯稱「我沒有射精」。

犯案動機上，椎木保供稱「以為少女離家出走，想幫助她」「心智上感覺比年齡更成熟，還有著女性魅力，沒克制住色心」，東京地院認為他為滿足個人性欲，利用少女不成熟判斷能力犯案，惡行卑劣，判決他3年徒刑，緩刑5年，但判決過輕讓網友相當不滿，認為不該緩刑，要判更重才對。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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