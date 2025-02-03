大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

▲日本流感疫情嚴重，大S（徐熙媛）感染流感併發肺炎後去世。（圖／記者徐文彬攝）

記者葉睿涵／編譯

大S（徐熙媛）春節期間到日本旅遊，不料卻染上流感併發肺炎離世，享年48歲。中國《武漢晨報》在官方帳號「九派新聞」指出，日本近來流感疫情大爆發，感染人數激增，東京等36個行政區的相關指標更已超過警戒值，多地藥品供應緊張。旅日華人及留學生都表示，當地民眾普遍出現發燒、咳嗽等症狀，流感傳播速度驚人。

來自新加坡的旅客齊遇（化名）回憶，她12月22日前往北海道旅遊，4天後就開始感到身體不適，「我起初以為是從新加坡飛到日本，氣溫驟變導致感冒，但後來病情卻迅速惡化，短短3小時就開始發高燒、頭暈、肌肉痠痛，並出現伴有大量痰液的劇烈咳嗽，整個人昏昏沉沉的，只能半夢半醒地一直躺在床上」。

▲不少到日本旅遊的遊客和日本留學生都表示，當地有很多人在咳嗽。（示意圖／VCG）

3天後，齊遇的丈夫也出現了類似症狀。儘管齊遇赴日前準備了一些感冒藥，但這些成藥很快就吃完了，2人只好到當地藥店買藥。齊遇形容，日本的藥局雖然藥品供應充足，但買藥的民眾絡繹不絕，顯示疫情的嚴峻程度，而且他們7天後搭機從北海道前往東京時，發現周圍的咳嗽聲此起彼落，就連去東京的理髮店，「理髮師在咳，我也在咳。」

1月中旬，留學東京的徐琳（化名）也同樣染上了流感。她描述，自己當時走在路上，處處都可聽見不少和她一樣咳得很嚴重的人。她的病程持續了5天，就趕快回到中國就診，最後被診斷為病毒性鼻咽炎及急性支氣管炎。同樣在東京的留學生劉淇（化名）則指出，目前地鐵內約有30%乘客戴口罩，但仍有不少人因發燒請假，當地日本人普遍認為漱口有助於防範感染。

目前，日本主要流行的流感類型為A型H1N1、H3N2及B型流感，醫療機構持續提醒民眾加強防護措施。專家建議旅日人士避免前往人流密集場所，戴口罩、勤洗手，並及早接種疫苗，以降低感染風險。