　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

▲▼大S在日本染病猝逝，不少人開始關注起日本嚴峻的流感疫情，旅居日本的網友「Kiki在東京」也呼籲民眾「能別來日本就別來」。（組圖／翻攝自IG、抖音）

▲大S在日本染病猝逝，不少人開始關注起日本嚴峻的流感疫情，旅居日本的網友「Kiki在東京」也呼籲民眾「能別來日本就別來」。（組圖／翻攝自IG、抖音）

記者葉睿涵／編譯

大S（徐熙媛）過年到日本旅遊，不料卻意外感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。消息傳出後，日本近期嚴峻的流感疫情開始廣受關注，甚至還有旅日網友出面喊話，奉勸民眾這段時間「能別來日本就別來」，因為日本的流感實在太嚴重了。

旅居日本的網友「Kiki在東京」發布抖音影片，表示今年是日本過去10年裡流感最嚴重的一年，當局甚至還發布了紅色預警，呼籲民眾提高警惕。「Kiki在東京」也親身描述自己最近感染流感的經歷，警告民眾盡量避免近期前往日本，以免染病。

「Kiki在東京」表示，她元旦時曾前往中國黑龍江省的哈爾濱遊玩，當地氣溫低至攝氏零下十幾度，她都沒有感冒；豈料1月5日返日後，當晚就出現了全身痠痛的症狀，隔天一量體溫就直接飆到攝氏38.3度，隨後持續發燒、頭痛，讓她感到極度不適。

隨後，「Kiki在東京」每天持續吃藥，最後終於在第3天退燒，但她透露自己的身體還是非常不舒服，感覺十分虛弱。她進一步透露，自己身邊的朋友幾乎無一倖免，10人中有9個確診流感，顯示這次疫情傳染性極高，「真的太可怕了」，提醒網友們「要是能不來日本，這段時間就別來了。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」
大S猝逝　侯佩岑不捨發聲！「我想妳千千萬萬年」
大S猝逝！前台大醫曝「流感潛伏期」　4類人最危險
大S流感猝逝！旅日網友喊「能別來日本就別來」：一下機就發燒
大S去世…日本流感衝熱搜！　專家籲：緊抓自救「黃金48小時」
歌壇傳噩耗！「夯曲製造機」吳成勳猝逝享年45歲　友人慟：幾天
過年前才碰面大S　陶晶瑩、Vicky認難接受：美好永存我心裡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

台灣花燈熱鬧現身洛杉磯宣傳台灣觀光　年輕僑民助攻推廣

澳洲洪災1死！2天累積降雨1000毫米　當局警告小心鱷魚

大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

曾精準命中311！她再示警今年7月將有毀滅性強震...台灣將遭波及

分析：中美第一階段貿易協議僅做6成　達新協議更難

外媒：中國準備與美談判　承諾不貶值人民幣加大在美投資

貿易戰開打！美祭「關稅大棒」打中國、墨加　未來風險＆影響一次看

敘利亞汽車炸彈爆炸　至少15死15傷

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

台灣花燈熱鬧現身洛杉磯宣傳台灣觀光　年輕僑民助攻推廣

澳洲洪災1死！2天累積降雨1000毫米　當局警告小心鱷魚

大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

曾精準命中311！她再示警今年7月將有毀滅性強震...台灣將遭波及

分析：中美第一階段貿易協議僅做6成　達新協議更難

外媒：中國準備與美談判　承諾不貶值人民幣加大在美投資

貿易戰開打！美祭「關稅大棒」打中國、墨加　未來風險＆影響一次看

敘利亞汽車炸彈爆炸　至少15死15傷

買刮刮樂中100萬！「省4000元印花稅」方法曝光　網：可教怎中獎嗎

流感中鏢「比新冠還還恐怖」　一票苦主曝症狀：差點死在家裡

流感病毒恐危及生命　醫生：接種疫苗有保護作用

馬英九親吐「我的新年祝願」　談大罷免行動要賴清德三思而行

冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

大S赴日染流感驟逝！遊客曝「抵達4天就發燒」　路上全是咳嗽聲

汪小菲抵達台灣了！　被問大S「90度鞠躬懇求」：多說她些好話

每杯貴5元！「得正」宣布漲價　紅茶鮮奶、甘蔗春烏龍全變貴

DeepSeek傳為改用中國國產GPU做準備　跳出輝達限制

是枝裕和也感謝她：覺得可以來台灣拍電影了　金牌翻譯張克柔開講

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

國際熱門新聞

「大S猝逝」韓媒高度關注　曝具俊曄拒絕聯繫

南極衛星照驚見外星人臉！地質學家給答案

全日空客機降落福島　「機翼撞空橋」畫面曝

大S猝逝震驚全台　BBC等外媒報導

死傷慘重！北韓部隊從俄烏戰場前線「消失」

洗腦神曲「肯掐那」不是韓文歌　原唱是越南人

日男大生下海「媽媽活」！讚比打工更好賺

能別來日本就別來！她曝染流感經歷：很嚴重

春節大批「中國遊客」太白目　觸怒日本人

大S流感併發肺炎猝逝！日本累積950萬人染病

日本流感「重症患者」激增　醫師驚嘆沒遇過

每天帶iPhone進浴室洗澡　網嚇壞：拿黴菌貼臉

台積電設廠也沒用　熊本80家企業破產倒閉

她示警今年7月將有毀滅性強震...台灣將遭波及

更多熱門

相關新聞

大S昔金援保護大炳　小炳致謝：不可多得的好女孩

大S昔金援保護大炳　小炳致謝：不可多得的好女孩

女星大S（徐熙媛）在日本旅遊過春節時，因流感併發肺炎，不幸離世，消息讓演藝圈眾多好友悲痛萬分。而她已故好友大炳（余炳賢）的弟弟小炳（余俊賢），在聽聞消息後大受衝擊，3日也發出長文悼念。

前台大醫曝「流感潛伏期」

前台大醫曝「流感潛伏期」

大S去世！專家籲：流感自救「黃金48小時」

大S去世！專家籲：流感自救「黃金48小時」

要打要快！彰化公費流感疫苗剩不到2千劑

要打要快！彰化公費流感疫苗剩不到2千劑

過年前才碰面大S　陶晶瑩、Vicky認難接受：美好永存我心裡

過年前才碰面大S　陶晶瑩、Vicky認難接受：美好永存我心裡

關鍵字：

大S徐熙媛流感日本日韓要聞疫情Kiki在東京

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面