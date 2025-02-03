大S流感猝逝！她喊「能別來日本就別來」　染病經歷曝：一下機就發燒

▲大S在日本染病猝逝，不少人開始關注起日本嚴峻的流感疫情，旅居日本的網友「Kiki在東京」也呼籲民眾「能別來日本就別來」。（組圖／翻攝自IG、抖音）

記者葉睿涵／編譯

大S（徐熙媛）過年到日本旅遊，不料卻意外感染流感，最後併發肺炎離世，享年48歲。消息傳出後，日本近期嚴峻的流感疫情開始廣受關注，甚至還有旅日網友出面喊話，奉勸民眾這段時間「能別來日本就別來」，因為日本的流感實在太嚴重了。

旅居日本的網友「Kiki在東京」發布抖音影片，表示今年是日本過去10年裡流感最嚴重的一年，當局甚至還發布了紅色預警，呼籲民眾提高警惕。「Kiki在東京」也親身描述自己最近感染流感的經歷，警告民眾盡量避免近期前往日本，以免染病。

「Kiki在東京」表示，她元旦時曾前往中國黑龍江省的哈爾濱遊玩，當地氣溫低至攝氏零下十幾度，她都沒有感冒；豈料1月5日返日後，當晚就出現了全身痠痛的症狀，隔天一量體溫就直接飆到攝氏38.3度，隨後持續發燒、頭痛，讓她感到極度不適。

隨後，「Kiki在東京」每天持續吃藥，最後終於在第3天退燒，但她透露自己的身體還是非常不舒服，感覺十分虛弱。她進一步透露，自己身邊的朋友幾乎無一倖免，10人中有9個確診流感，顯示這次疫情傳染性極高，「真的太可怕了」，提醒網友們「要是能不來日本，這段時間就別來了。」