富翁曝光！全家超商花100元　彰化幸運兒中千萬大獎

▲全家超商開千萬大獎市長林世賢前往道賀。（圖／彰化市長林世賢提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

今天財政部在春節1月25日開出「2024年11-12月統一發票中獎號碼」，彰化市全家超商「彰化新再安店」開出1000萬元特別獎，幸運兒只花了100元繳交手機代收款就中大獎，市長林世賢前往道賀，並為大獎得主感到開心，呼籲民眾趕快拿出家裡的發票對獎，不要錯過當千萬富翁的機會。

▲超商開千萬大獎市長林世賢前往道賀。

新春期間埔心鄉、埔鹽鄉刮出2000萬元、1200萬元，線西鄉也中100萬元大樂透，大年初六開工日，全家超商「彰化新再安店」開出1000萬元特別獎，消費者僅花費100元就成為千萬得主，彰化再度開紅盤，店家貼紅榜慶賀。

全家便利商店今日公布，這期全家共9組幸運兒中大獎，其中6位消費者花費百元內就中，而特別獎1000萬元共開出2組，其中一組獎落離島的「全家澎湖尚洪店」，幸運兒花費130元買2杯Let’s Café慢煮焦糖拿鐵即中獎；另一組千萬大獎則是於12月22日「彰化新再安店」開出，消費者僅花費100元就成為千萬得主。

▲全家超商統一發票開出大獎名單。（圖／業者提供）

市長林世賢獲悉也相當開心，今天特地上門向店家祝賀，並且買了口香糖沾喜氣。林世賢表示，中獎人是繳手機代收款，研判千萬大獎得主可能是住在附近的民眾，大獎落在彰化市他感到非常開心，提醒民眾趕快拿發票對獎。