微型電動二輪雙載上國3！無車牌+1人沒戴安全帽　最高噴1萬

記者唐詠絮／彰化報導

大年初五(2日)是春節連假最後一天，國道出現北返車潮，有名吳姓駕駛下午行經國3快官路段時，驚現兩名男女移工共騎一輛未懸掛車牌微型電動二輪車前往霧峰，誇張的是女移工還未戴安全帽，2人慌張的解釋「將導航誤設為汽車模式，才會誤闖國道」，國道七隊據報將兩人帶回，並依未戴安全帽、無車牌和在國道上駕駛的行為開罰。

▲國3快官路段驚見移工騎電動二輪車雙載。（圖／吳先生提供，以下同）

▲國道警方據報前往將移工帶回。（圖／吳先生提供）

吳姓駕駛表示，他在2日中午過後上中彰快速道路，看到一名男子騎著紅色微型電動二輪車，後座載著一名沒有戴安全帽女子疾駛，並在國道3號203K快官交流道駛進國道3號，在路邊將2人攔下並報警協助。騎士指出，他們2人要前往霧峰，卻忘了將導航設為機車模式，因此誤闖國道，心裡也很焦急。

國道七隊的警員據報後趕到現場後，將兩人帶回隊部並將電動二輪車拖走，由於微型電動二輪車未掛牌將開罰1,200至3,600元、女移工未戴安全帽處600至1,200元罰鍰，又在國道上騎車，違者將依道路交通管理處罰條例第33條第4項3000以上6000元以下罰鍰，三項罰單，最高恐噴10800元。

▲國道警方據報前往將移工帶回。（圖／吳先生提供）