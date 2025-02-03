冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西鄉一家知名塑膠工廠，今(3日)上午發生大火，火勢相當猛烈，大量黑色濃煙不斷竄燒，消防局據報後迅速出動22輛消防車、1輛救護車及48名消防人員前往搶救，但有12隻幼犬及狗媽媽深陷火窟，所幸一名勇敢的移工毫不猶豫地衝入火場，冒著生命危險將牠們平安全數救出，被救出的母狗依偎在移工身旁，守護驚慌的小寶寶們。

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

▲母狗守護在12隻寶寶身旁。（圖／民眾提供）

這起火警發生在今天上午8點多，大量黑色濃煙不斷竄出，景象相當駭人，在強勁風勢下，和美鎮及鹿港等地都看得到黑煙，環保局同步啟動監測，提醒線西及鹿港等下風處民眾，務必關閉門窗、外出也必須戴口罩。

火場內雖然無人員受困，但發生了一件溫馨又令人揪心的事件，廠內有員工飼養一隻棕色母犬，去年12月底剛生下12隻幼犬，在過年前迎來喜訊，廠方人員超開心，沒想到竟今日卻受困火場。

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

一名移工見到大火，不顧自身安危闖入火場，將狗媽媽及12隻幼犬全數救出，一旁還有一隻小黑狗也跟在牠身旁關心。母犬被救出後，雙眼仍看得出驚魂未定，不時湊近紙箱內的幼犬查看，還依偎在救牠的移工懷裡，似乎在感謝他的救命之恩，讓牠與寶寶們逃過死劫。