　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣線西鄉一家知名塑膠工廠，今(3日)上午發生大火，火勢相當猛烈，大量黑色濃煙不斷竄燒，消防局據報後迅速出動22輛消防車、1輛救護車及48名消防人員前往搶救，但有12隻幼犬及狗媽媽深陷火窟，所幸一名勇敢的移工毫不猶豫地衝入火場，冒著生命危險將牠們平安全數救出，被救出的母狗依偎在移工身旁，守護驚慌的小寶寶們。

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

▲母狗守護在12隻寶寶身旁。（圖／民眾提供）

這起火警發生在今天上午8點多，大量黑色濃煙不斷竄出，景象相當駭人，在強勁風勢下，和美鎮及鹿港等地都看得到黑煙，環保局同步啟動監測，提醒線西及鹿港等下風處民眾，務必關閉門窗、外出也必須戴口罩。

火場內雖然無人員受困，但發生了一件溫馨又令人揪心的事件，廠內有員工飼養一隻棕色母犬，去年12月底剛生下12隻幼犬，在過年前迎來喜訊，廠方人員超開心，沒想到竟今日卻受困火場。

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

▲塑膠工廠火警，移工冒死衝火場救母狗及12隻幼犬。（圖／民眾提供）

一名移工見到大火，不顧自身安危闖入火場，將狗媽媽及12隻幼犬全數救出，一旁還有一隻小黑狗也跟在牠身旁關心。母犬被救出後，雙眼仍看得出驚魂未定，不時湊近紙箱內的幼犬查看，還依偎在救牠的移工懷裡，似乎在感謝他的救命之恩，讓牠與寶寶們逃過死劫。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／張蘭發文悼念大S！
網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了：厭惡操弄仇恨博關注
大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒「全身緊包」相伴提早回台
網質疑大S被黑范夫妻傳染流感！　醫曝「確實有可能」
急凍！更冷時刻要來了　雨彈周三起再襲北東
粉專爆料大S死訊「要台人道歉」　炎亞綸、劉涵竹看不下去開轟
快訊／大S過世　「道明寺」言承旭悲痛發聲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園楊梅連鎖火鍋店大火　裝潢全毀！旁邊幼兒園緊急疏散

中和公寓竄火發出恐怖爆炸聲　勇消搶救疏散4住戶1男送醫

冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

保時捷國道自撞！37歲男噴車外斷腿見骨　412萬跑車成廢鐵慘況曝

快訊／台中男吃飯噎到昏倒　救護車到場已無呼吸心跳搶救中

快訊／台南工廠員工手腕卡機具變形　消防人員搶救送醫

台中宮廟過年收150萬香油錢無處存　警所槍械室暫當「保險箱」

搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

檳榔攤藏著秘密！掩護製造喪屍菸彈販售　4毒梟起訴求刑4至5年

快訊／國1小客車自撞橋墩　2人拋飛躺車道！1人雙腿摔斷見骨

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

桃園楊梅連鎖火鍋店大火　裝潢全毀！旁邊幼兒園緊急疏散

中和公寓竄火發出恐怖爆炸聲　勇消搶救疏散4住戶1男送醫

冒死救汪星人！彰化英勇移工衝火場　救出1母犬12幼犬

保時捷國道自撞！37歲男噴車外斷腿見骨　412萬跑車成廢鐵慘況曝

快訊／台中男吃飯噎到昏倒　救護車到場已無呼吸心跳搶救中

快訊／台南工廠員工手腕卡機具變形　消防人員搶救送醫

台中宮廟過年收150萬香油錢無處存　警所槍械室暫當「保險箱」

搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

檳榔攤藏著秘密！掩護製造喪屍菸彈販售　4毒梟起訴求刑4至5年

快訊／國1小客車自撞橋墩　2人拋飛躺車道！1人雙腿摔斷見骨

張蘭發文悼念大S！　「熙媛離世是共同損失」願協助後事處理

壽司郎漲價！極上鰻魚、黑鮪魚大腹每盤貴20元

網紅發文談大S驟逝　見她遭詛咒怒了：厭惡操弄仇恨博關注

萊爾富首位「台積電股東」現身！工程師等晚餐「買給小孩」就中獎

幕後／祭「精準罷免」應對資源戰　藍營催罷「雙吳」吸小草助陣

高嘉瑜緊咬美國、大陸買破億豪宅　李彥秀：只是為旅遊散心而買

年銷破兆！永慶春酒邀天王嗨唱　孫慶餘：店數將破2千間

2025北港燈會　十大燈區正式啟燈

網傳藍白砍預算無法宣導防疫　陳智菡：95億防疫預算「1元都沒刪」

大S家族旅遊途中離世　小S 2女兒「全身緊包」相伴提早回台

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

社會熱門新聞

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

宜蘭妹約吃飯遭性侵！傳訊求救「我被強」

性交易完封鎖援交妹！他：對不起老婆才沒付錢

死前還找人3P　陳修將虐殺小女友逃了

具俊曄可能對決汪小菲　續討家人生活費

內埔摸彩遭疑作弊　鄉長怒：沒笨到用同1人

屏東男駕駛自小客車追撞前方女騎士 驚險畫面曝

逼裸身跳操打手槍　3煞暴行討債曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

解決護理師人力荒　弘光科大醫福會共推3箭

8包茶包賣4500元？他整到警被判關7月

騙19億是最小咖！　10大經濟重犯逍遙法外

即／中信科大宿舍火警！　21人急逃生

前軍官抖音削上億　聯手中國詐團騙台人

更多熱門

相關新聞

中和公寓竄火發出爆炸聲　勇消搶救1男送醫

中和公寓竄火發出爆炸聲　勇消搶救1男送醫

新北市中和區今天（3日）下午3時許，連城路上一處民宅有火舌竄出，警消抵達，發現有明顯火煙，立即派員布線搶救，逃出的民眾表示，有聽聞鞭炮爆炸聲；警消將火勢熄滅，在屋內並未發現住戶，隨後在其他樓層發現4名住戶，其中一名男子吸入些許濃煙，預防性送醫觀察，起火原因仍待進一步釐清。

要打要快！彰化公費流感疫苗剩不到2千劑

要打要快！彰化公費流感疫苗剩不到2千劑

大S猝逝　台中醫院疫苗詢問度增加　

大S猝逝　台中醫院疫苗詢問度增加　

護送29億現鈔！台中8警荷槍如臨大敵

護送29億現鈔！台中8警荷槍如臨大敵

微型電動二輪上國3！無車牌又沒戴安全帽慘了

微型電動二輪上國3！無車牌又沒戴安全帽慘了

關鍵字：

彰化汪星人線西塑膠工廠火警影音

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S驟逝！醫嘆：四次就醫卻反覆要她回家

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面