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全家、萊爾富開出發票大獎！花35元就中千萬　超商幸運名單一次看

▲113年11-12月發票已在1月25日開獎，今開工首日，超商也陸續報喜。（圖／記者蕭筠攝）

記者林育綾／綜合報導

財政部在春節期間1月25日開出「113年11-12月統一發票中獎號碼」，今（3）日開工首日，超商也紛紛陸續報喜，全家開出9組發票大獎，其中1000萬特別獎共開出2組，一組獎落離島的「全家澎湖尚洪店」，幸運兒只花130元買2杯Let’s Café焦糖拿鐵就中。萊爾富位於桃園的「楊梅高嶺店」也開出千萬大獎，幸運得主只消費35元買1罐飲料就抱走千萬。

《ETtoday新聞雲》也整理各大超商113年11-12月統一發票中獎喜訊，期間有到便利商店消費的你，別忘記對手中發票，或許財神眷顧的人就是你！

★全家

▲▼全家開出中獎發票，其中一組更獎落離島的全家澎湖尚洪店。（圖／業者提供）

▲全家開出9組發票大獎，其中一組獎落離島的全家澎湖尚洪店。（圖／業者提供）

全家在2月3日公布，113年11-12月統一發票共開出9組大獎，有6位消費者花費百元內就中！其中1000萬元特別獎開出2組，一組獎落離島的「全家澎湖尚洪店」，幸運兒花130元買2杯Let’s Café 焦糖拿鐵即中獎；另一組則於「彰化新再安店」開出，消費者僅花費100元就成為千萬發票得主。

特獎200萬元分別獎落於「全家中和新后店」、「全家后里新中興店」，兩位幸運得主皆僅花費百元內就將200萬大獎抱回家。頭獎20萬元則有5位消費者幸運獲得，開出店舖為「全家林口新高中店、壽豐東華店、官田雄壯店、湖口新工業店、高雄漁港店」，最低僅花費40元購買奇異筆，就幸運中獎，其餘購買品項則多為鮮食及飲料等商品。

另為了鼓勵民眾使用電子發票載具，財政部針對雲端發票提供專屬百萬元獎，全家共開出1組，位於「湖口向漾店」，幸運得主使用環保杯購買4杯全家Let’s Café經典美式，花百元就幸運抱走100萬大獎。

▼全家便利商店113年11-12月統一發票中獎名單。（圖／業者提供）

★萊爾富

▲▼萊爾富開出1千萬、200萬發票。（圖／業者提供）

▲萊爾富開出1千萬、200萬發票。（圖／業者提供）

萊爾富也2月3日開工首日報喜訊，這期開出1組特別獎1000萬元、1組特獎200萬。

其中1千萬特別獎開出的幸運門市為桃園「楊梅高嶺店」，這位幸運兒只消費35元買1罐飲料，就中了1000萬大獎。另開出1組特獎200萬，幸運得主於「桃園慈光店」購買1張「114蛇年發財卡」，只花100元，就幸運中了200萬元特獎。

★7-ELEVEN

7-11則在1月25日當天就公布中獎名單，這期一共開出2張千萬發票、1張200萬、7張雲端專屬百萬發票獎。

▲▼7-11公布發票大獎。（圖／業者提供）

▲7-11公布發票大獎。（圖／業者提供）

其中2張1000萬特別獎，一人在桃園蘆竹區的「順舜門市」花169元購買杯湯、鮮食、生活用品就中獎。另一人在高雄左營區的「夏義門市」花147元購買星級饗宴鮮食、CITY CAFE咖啡，就成為千萬幸運兒。

1張200萬特獎的則是在台中市北區的「立夫門市」開出，消費者花76元購買雞胸肉、茶葉蛋、飲料就中獎。而7位雲端發票專屬獎100萬得主，最低只花35元就抱走百萬大獎。

7-11同時提醒，2024年9-10月期尚有超過15萬張、總計超過5900萬元獎金的OPENPOINT APP會員載具中獎發票尚未到ibon機台列印，其中有2張100萬、2張20萬元的幸運兒未列印領獎，提醒未兌獎的幸運兒，於2025年3月5日前持OPENPOINT APP就近到7-ELEVEN門市完成列印後，到代發獎金單位領獎。

千元以下中獎發票，可直接在7-ELEVEN門市兌領，可直接現場兌換商品或獎金儲值icash Pay、icash2.0、餘額卡，享有5~10%回饋。

▼7-11開出10組發票大獎，名單一次看。（圖／業者提供，點圖可放大）

財政部也提醒，2024年9-10月期發票，還有15張百萬以上的大獎未領，包含1000萬元特別獎6張、200萬元3張；以及6張100萬元雲端發票專屬獎，兌領期限只到3月5日。

▼113（2024）年11-12月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday新聞雲製作）

 

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