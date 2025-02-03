萊爾富首位「台積電股東」現身！工程師等晚餐「買給小孩」就中獎

▲萊爾富蛇年福袋抽「台積電股票」成為話題，首位幸運得主現身領獎。（圖／業者提供）



記者林育綾／台北報導

萊爾富2025年福袋抽3張「台積電股票」成為話題，上月抽出第一名幸運得主現身領獎，得獎者張先生是一名工程師，去年聖誕夜在買晚餐的等待空檔，帶小孩順手買2張發財卡試手氣，沒想到幸運抽中。而今（3日）也抽出第二位得主，此次獎落新北市淡水區台電宿舍店，萊爾富也預計於2月11日下午4點至6點在「萊爾富台電宿舍店」舉辦商品外賣活動同慶。

▲萊爾富今日在律師見證下，抽第二位「台積電股票」幸運得主。（圖／業者提供）

萊爾富今年福袋送出3張「台積電股票」大獎，分為三波抽獎，今（3日）下午抽出第2名幸運得主，中獎的抽獎編號為「146129」，手機號碼為「0970***577」，獎落在新北市淡水區的「萊爾富台電宿舍店」。這名幸運得主買了10張100元的發財卡，其中1張抽中頭獎「台積電股票」，萊爾富也將於2月11日下午4點至6點在「萊爾富台電宿舍店」舉辦商品外賣活動歡慶。

萊爾富表示，根據3日台積電收盤價，每張股票價值約107萬元。第2張「台積電股票」中獎名單將於2月4日前公告於萊爾富官網、Facebook官方粉專「萊爾富超商Hi-Life」，並以簡訊通知中獎者，中獎者須自行上萊爾富活動官網，下載「機會中獎回函」，並於指定日內配合辦理中獎回函、贈與股票轉帳等事宜，中獎之所得稅將以辦理贈與股票轉帳的前一日收盤價為準。

▼萊爾富抽出第2名幸運得主，中獎的抽獎編號為「146129」。（圖／業者提供）

另外，萊爾富於1月3日抽出首位「台積電股東」今日也現身領獎，由萊爾富營運長陳建成代表贈獎，首張台積電股票獎落於桃園市八德區的「萊爾富八德陂塘店」，據了解，這名幸運兒張先生是一名工程師，年紀約落在40至45歲間，去年聖誕夜在超商隔壁買晚餐，等待空檔時帶小孩一起走進超商買飲料，接著在櫃台顯眼處，順手買了2張「100元的發財卡」給家中小孩試手氣，就順利成為台積電股票幸運得主。

張先生表示，這是他人生第一次買超商的春節福袋，主要是過去擔心詐騙或商品不實用，而這次就是純粹買給小孩子試手氣刮刮看，而他因工作緣故，當下並未收看開獎直播，是半夜睡不著，才起來翻找先前登錄的照片，才得知自己是中獎者，高興到整晚難眠，隔天在官方資訊等諸多查證後，確認候才跟老婆和小孩報喜。他表示，獲得台積電股票後，會先考慮將股票賣掉，轉存成高股息的ETF，並幫小孩添購新電腦等用途。

▲萊爾富蛇年福袋、發財卡賣到缺貨，多數人看好抽「台積電股票」，目前僅有少量福箱現貨。（圖／業者提供）



萊爾富也補充說明，今年蛇年「春節福袋」頭獎下重本，祭出「台積電股票」共3張，除了看好護國神山的魅力，股票市值已突破千元關卡，加上穩定的配息，對很多民眾來說既有增值、保值的功能，也能當圓夢金，是物超所值的新年大禮。

此次沒當成股東的消費者也別氣餒，3月10日還有一次抽獎機會。業者提醒，如果民眾手上有萊爾富春節福袋相關商品，還沒登錄序號，必須在3月7日前掃描QR code至指定活動頁，加入會員並完成登錄序號，才有抽獎資格。3月10日直播抽獎結束還有彩蛋，民眾可保留好金蛇年發財卡與抽獎券，後續萊爾富將公布彩蛋消息。

萊爾富5款春節福袋商品當中，「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」均已銷售完畢，但還有少量福箱現貨可購買試手氣，民眾可至各門市洽詢。