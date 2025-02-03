快訊／萊爾富抽第2位「台積電股東」！幸運中獎者出爐

▲萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富2025年福袋祭出「台積電股票」大獎共3張，只要買福袋並登錄抽獎序號就有機會中獎，今（3）日抽出第二位「幸運股東」，在律師見證下抽出幸運得主編號為「146129」，手機號碼為「0970***577」。

萊爾富送出「台積電股票」分為3波抽獎，1月3日已抽出1名幸運得主，今（3）日下午3點再抽出第二位幸運兒，累積29萬4629組抽獎序號，同步在Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播，由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證、參與抽球開獎，抽出幸運得主編號為「146129」，手機號碼為「0970***577」。

▲萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

萊爾富表示，蛇年共發行5款春節福袋商品，其中「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」都已售完，但還有「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」等，總量為35.1萬份，只要買任一款福袋並登錄抽獎序號，就有機會成為「台積電股東」。

此次沒成為股東的消費者也別氣餒，3月10日還有1次抽獎機會，只要3月4日前購買萊爾富任一款福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格，各款福袋數量有限，售完為止。3月10日直播結束還有彩蛋，民眾可保留金蛇年發財卡與抽獎券，後續萊爾富將公布彩蛋消息。

▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）