　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

快訊／萊爾富抽第2位「台積電股東」！幸運中獎者出爐

▲▼萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

▲萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

記者林育綾／綜合報導

萊爾富2025年福袋祭出「台積電股票」大獎共3張，只要買福袋並登錄抽獎序號就有機會中獎，今（3）日抽出第二位「幸運股東」，在律師見證下抽出幸運得主編號為「146129」，手機號碼為「0970***577」。

萊爾富送出「台積電股票」分為3波抽獎，1月3日已抽出1名幸運得主，今（3）日下午3點再抽出第二位幸運兒，累積29萬4629組抽獎序號，同步在Facebook 粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播，由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證、參與抽球開獎，抽出幸運得主編號為「146129」，手機號碼為「0970***577」。

▲▼萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

▲萊爾富抽出第二名「台積電股東」。（圖／翻攝萊爾富直播）

萊爾富表示，蛇年共發行5款春節福袋商品，其中「金蛇年發財卡」、「金蛇年福袋」都已售完，但還有「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」等，總量為35.1萬份，只要買任一款福袋並登錄抽獎序號，就有機會成為「台積電股東」。

此次沒成為股東的消費者也別氣餒，3月10日還有1次抽獎機會，只要3月4日前購買萊爾富任一款福箱，並於3月7日前掃描QR code至指定活動頁加入會員，完成登錄序號，即享抽獎資格，各款福袋數量有限，售完為止。3月10日直播結束還有彩蛋，民眾可保留金蛇年發財卡與抽獎券，後續萊爾富將公布彩蛋消息。

▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富福袋抽「台積電股票」。（圖／業者提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
救護車載走大S「半夜又送回來」　醫嘆：4次就醫卻反覆要她回家
大S過世！汪小菲黑色頭貼又換了
快訊／00878開獎！配息小縮水　2／20除息
大S猝逝！「杉菜爸」董至成心痛曝最後對話　哽咽：這麼好的女孩
大S流感併發肺炎猝逝！日本疫情去年底「最高峰」　950萬人染
LIVE／大S流感病逝　疾管署緊急說明最新疫情
大S病逝日本...唐綺陽21字悲痛發聲！示警「1星座」要注意

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

快訊／萊爾富抽第2位「台積電股東」！幸運中獎者出爐

bb.q CHICKEN「炸雞第2件半價」只有2天！4口味任選

全家、萊爾富開出發票大獎！花35元就中千萬　超商幸運名單一次看

快訊／萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎　幸運門市曝光

嗯嗯不出來「蛇」麼回事！年後很不順？營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你輕鬆回歸

快訊／全家開出9組發票大獎！2組中千萬　幸運門市曝光

全台速食店開工優惠來了！摩斯咖啡買1送1、必勝客比薩下殺199元

7-11今起咖啡「買10送10」！超商「開工優惠」一次看

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

【真．笑翻】見友人對臉拔罐急吃瓜　下秒自己笑到翻

#花蓮 單車男與 #新自強號 碰撞　送醫搶救無效亡

【高手在民間】運將超工整賀詞一氣呵成超強！

【比社牛還社牛】接朋友還廣播口呼！社牛都想逃了...

全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

快訊／萊爾富抽第2位「台積電股東」！幸運中獎者出爐

bb.q CHICKEN「炸雞第2件半價」只有2天！4口味任選

全家、萊爾富開出發票大獎！花35元就中千萬　超商幸運名單一次看

快訊／萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎　幸運門市曝光

嗯嗯不出來「蛇」麼回事！年後很不順？營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你輕鬆回歸

快訊／全家開出9組發票大獎！2組中千萬　幸運門市曝光

全台速食店開工優惠來了！摩斯咖啡買1送1、必勝客比薩下殺199元

7-11今起咖啡「買10送10」！超商「開工優惠」一次看

北北桃推動永寧轉運站！2／17啟用設5月台　10公車路線看這裡

林昀儒新加坡大滿貫賽首輪24分鐘過關　男單又進「新天敵」半區

搭公車「屁股遭狂頂」！2女學生勇敢報警　基隆噁男下場曝

全家聯名哆啦A夢推「紅豆牛奶霜淇淋」！限定杯亮相、寵物品下殺

日本流感「愛子公主」也確診！旅遊必備3類藥、2週前打疫苗為佳

曝大S雪中送炭真實為人　陳珮騏淚謝「妳從未嫌棄」：請原諒我

快訊／4縣市大雨特報！東北風甩水下到入夜

檳榔攤藏著秘密！掩護製造喪屍菸彈販售　4毒梟起訴求刑4至5年

限時5天！易斯達航空機票促銷「直飛韓國400元起」

台灣世界展望會「籃海計畫」　用運動翻轉弱勢兒少生命

曬外婆家全自動旋轉餐桌　網嘆：像極高級宴會廳！

消費熱門新聞

萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎

超商開工咖啡買1送1、買10送10！

快訊／全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

全家、萊爾富開出發票大獎！幸運名單一次看

快訊／萊爾富抽出第2位「台積電股東」

全台速食店開工優惠一次看

今開賣！7-11咖啡買7送7、全家買3送3

白癡公主八點檔大結局！婆媳和解竟靠「益生菌」

bb.q CHICKEN炸雞第2件半價只有2天

賣場推「24小時香腸販賣機」20秒開吃　7口味蒜香、飛魚卵都有

年後嗯嗯不出來「蛇」麼回事！營養師「AB優酪乳＋輕食菜單」幫你窈窕回歸

麗仕黑亮洗髮乳家樂福爆賣！

東森獨家保健食品　勇奪韓國首爾發明展兩金一銀

2大連鎖速食店比薩優惠一次看

更多熱門

相關新聞

全家、萊爾富開出發票大獎！幸運名單一次看

全家、萊爾富開出發票大獎！幸運名單一次看

財政部在春節期間1月25日開出「113年11-12月統一發票中獎號碼」，今（3）日開工首日，超商也紛紛陸續報喜，全家開出9組發票大獎，其中1000萬特別獎共開出2組，一組獎落離島的「全家澎湖尚洪店」，幸運兒只花130元買2杯Let’s Café焦糖拿鐵就中。萊爾富位於桃園的「楊梅高嶺店」也開出千萬大獎，幸運得主只消費35元買1罐飲料就抱走千萬。

萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎

萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎

新制勞退前10大持股！台積電續奪冠　占比超過3成

新制勞退前10大持股！台積電續奪冠　占比超過3成

張忠謀曝台積電當年裁員風波　 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

張忠謀曝台積電當年裁員風波　 張淑芬買燒餅油條慰問解危機

台股10年春節紅盤日一表看！　法人估蛇年挫殺450點回測22600

台股10年春節紅盤日一表看！　法人估蛇年挫殺450點回測22600

關鍵字：

萊爾富台積電台積電股票台積電股東

讀者迴響

熱門新聞

快訊／大S春節猝逝！享年48歲

大S「遺體在日本火化」骨灰回台安葬！汪小菲急奔來台

葛萊美紅毯／肯爺老婆脫光三點全露

大S「離世時間」遭曝光！陸網瘋傳「接S家旅遊團」對話截圖

大S猝逝前最後發文是老公具俊曄！再過5天結婚滿3年

大S發病→猝逝僅5天！完整時間軸曝光

大S猝逝主因曝光！「赴日染流感併發肺炎」

大S春節行蹤曝光！遭詭爆死訊「汪小菲換全黑頭貼」

快訊／國道今晨事故　成立緊急應變小組

快訊／妻子大S猝逝　具俊曄悲痛發聲：我不好，這不是假新聞⋯

網傳台灣女星過世「線索指向大S」！爆料文藏2疑點

大S猝逝「前婆婆張蘭發文」　陸網罵翻

S媽送別女兒「心痛發聲了」！

大S患癲癇、心臟宿疾！　兩度流產身心受創

搶先爆大S死訊被罵　粉專：都跟我道歉　

更多

最夯影音

更多

【超派鄰居vs調皮阿嬤】拉椅子發出聲音差點把鄰居給氣S XD

【有女友的好處】 打遊戲少把狙 他叫女友幫他要XD

過年出遊宜蘭北上大塞車 「坐客運」超順暢：根本開掛

【誰要麵包啦！】當你的木頭男友，永遠搞不清楚妳的重點...

過年出遊宜蘭北上大塞車　「坐客運」超順暢：根本開掛

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

八德核心建案【合雄大境】

八德核心建案【合雄大境】

三心六線啟動！名師推薦，交通教育醫療一次到位！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面