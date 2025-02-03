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快訊／萊爾富開出千萬發票！只花35元就中大獎　幸運門市曝光

▲▼萊爾富開出1千萬、200萬發票。（圖／業者提供）

▲萊爾富開出1千萬、200萬發票。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

財政部在春節期間1月25日開出「113年11-12月統一發票中獎號碼」，今（3）日萊爾富也在開工首日報喜訊，這期開出1組1000萬、1組200萬發票，幸運兒僅消費35元購買1罐飲品，就成為千萬得主。

萊爾富公布，113年11-12月統一發票開出1組特別獎1000萬元、1組特獎200萬，千萬特別獎開出的門市為桃園市楊梅區的「楊梅高嶺店」，這位幸運兒只消費35元買1罐飲品，就中了1000萬大獎。另開出1組特獎200萬，幸運得主於「桃園慈光店」購買1張「114蛇年發財卡」，只花100元，就幸運中了200萬元特獎。

萊爾富也表示，金蛇年共發行5款「春節福袋」商品，包含「金蛇年發財卡」、「楽玩多WAYTOFUN福箱」、「MAJOR MADE x柯震東Kai Ko聯名公益福暖箱」、「2025 3C資訊超值福袋組」與「金蛇年福袋」，總量為35.1萬。今（3）日下午3點也將在萊爾富Facebook官方粉絲專頁「萊爾富超商Hi-Life」公開直播，抽出「台積電股票」幸運得主1名，同時由豫立國際法律事務所劉依萍律師見證、參與抽球開獎，讓金蛇年開工喜訊連連。

▼113（2024）年11-12月統一發票中獎號碼。（圖／ETtoday新聞雲製作）

 

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