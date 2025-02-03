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7-11今起咖啡「買10送10」！超商「開工優惠」一次看

▲▼7-11超商春節優惠。（圖／業者提供）

▲7-11「開工打氣」，推出超人氣「濃萃美式」買10送10優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為了幫上班族加油打氣，超商今（3日）起紛紛推出開工優惠，7-11祭出「濃萃美式買10送10」、「濃萃拿鐵買10送5」超殺價，同時即日起至2月5日還有加碼延長的「精品咖啡買7送7」。全家推指定咖啡「3杯99元」，萊爾富也有Hi café大杯系列指定品項「買1送1」。

★7-ELEVEN

7-11自2月3日～2月10日，在APP「OPENPOINT行動隨時取」推出「開工打氣」優惠，CITY CAFE濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵買10送5、指定飲品4杯200元等。

▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

●「開工打氣」優惠，2月3日至2月10日

CITY CAFE大杯濃萃美式買10送10，每日限量2萬組。
CITY CAFE大杯濃萃拿鐵買10送5，每日限量2萬組。
CITY CAFE風味系列指定熱飲(皇家伯爵/抹茶/焙烤榛果/太妃焦糖/好時經典)任選5杯200元，限量5萬組。
CITY CAFE西西里風檸檬氣泡咖啡/西西里風檸檬咖啡任4杯200元，限量5萬組。
CITY PRIMA中杯精品美式4杯200元，限量5萬組。
CITY PEARL 珍珠奶茶4杯200元，限量5萬組。
CITY TEA青梅冰茶/一顆檸檬青/一顆檸檬紅4杯200元，限量5萬組。

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

●精品咖啡買7送7

7-11在APP「OPENPOINT行動隨時取」精品會員日，春節加碼延長，即日起至2月5日指定精品咖啡「買7送7」。

CITY PRIMA大杯精品美式(冰/熱)買7送7，限量5萬組。
CITY PRIMA大杯精品拿鐵(冰/熱)買7送7，限量2萬組。
CITY PRIMA大杯精品馥芮白(冰/熱)買7送7，限量3萬組。
CITY PRIMA精品燕麥拿鐵4杯240元，限量2萬組。 

▼7-11精品咖啡買7送7。（圖／業者提供）

▲▼7-11開工優惠。（圖／業者提供）

●門市優惠

7-11全台門市即日起至2月6日推出「Back To Office」活動，CITY CAFE濃萃美式、濃萃拿鐵享「同品項第2杯10元」。

★全家

▲▼全家咖啡。吉伊卡哇咖啡杯。（圖／記者林育綾攝）

▲全家咖啡也有開工優惠「3杯99元」。（圖／記者林育綾攝）

●全家APP咖啡、霜淇淋優惠

全家在2月3日至2月4日推出「開工優惠」，APP隨買跨店取推出Let’s Café特大經典美式、大熱卡布奇諾「3杯99元」。私品茶55元飲品系列，不含抹茶「2杯69元」、私品茶65元飲品系列「2杯79元」。另還有Fami!ce霜淇淋「2支59元」、茶葉蛋「30入288元」。

●線上搶50元、100元購物金

此外，全家在APP中的「優惠趣」，限時推出購物金50元、100元免費送！領券時間為2月4日(二)、2月13日(四)、2月20日(四)、2月27日(四)上午10點，每會員每周限領一張。50元購物金可在消費滿500元折抵，100元購物金可在消費滿1000元折抵。

★萊爾富

萊爾富為了幫上班族開工打氣，2月3日至2月9日，門市推出Hi café大杯系列「特濃美式咖啡（原價55元）」與「特濃拿鐵咖啡（原價65元），同品項「買1送1」。

▲萊爾富開工優惠，指定咖啡買1送1。（圖／業者提供）

即日起至2月4日期間，萊爾富門市還有多款指定人氣飲品、能量飲、瓶裝咖啡、鮮食、餅乾等商品，最低下殺5折起。像是「樂法250 ml鋁箔私藏紅茶(單件售價12元)、「Hi cafe 大杯熱富桂紅棗茶」都享同品項「買1送1」。

▼萊爾富「開工優惠」。（圖／業者提供）

▲▼萊爾富開工優惠。（圖／業者提供）

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