台東環保局攜手11處社區完成環境改造　共建宜居永續家園

▲台東環保局攜手11處社區完成環境改造。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

近年來，氣候變遷劇烈，已對人們的生活造成重大影響，為積極應對此一挑戰，台東縣環境保護局全力輔導社區及部落，除落實各項溫室氣體減量措施外，更針對氣候變遷議題強化社區調適能力與韌性，透過工作坊及培力課程等方式，厚植社區成員具備以社區為本的氣候變遷調適及低碳永續認知，此外，去年並攜手11處社區及部落完成各項因地制宜改造工作，逐步實現宜居樂活社區目標。

台東縣政府表示，劇烈氣候變遷已成為全球最重視議題之一，而台東縣與全球各地皆面臨氣候風險與威脅，因此不但需要以積極行動採取淨零排放各項措施，達成2050淨零排放目的外，更須強化氣候變遷調適能力與提升城市韌性，透過環保局積極輔導各社區及部落應加強以社區為本的氣候變遷調適能力為出發，使其面臨極端氣候之時，都具備良好微氣候調節能力及韌性，型塑宜居韌性低碳永續家園。

台東縣環保局指出，環保局持續積極協助鄉鎮與村里實踐低碳生活及永續作為，並透過辦理低碳永續家園相關教育訓練、培力課程及工作坊等輔導方式，協助轄內社區及部落構建低碳永續行動措施；去年攜手縣內11處社區及部落完成各項因地制宜改造工作，其中，以東河鄉都蘭社區為例，即完成首座以擷取溢流水源的魚菜共生系統，也因其蓄水量達225立方公尺，不但可提供社區夥伴休閒觀賞及部落文健站長者食堂食材來源外，更可於面對強降雨及高溫等劇烈氣候現象發揮些許微氣候調節功能。

另台東市仁和社區也在社區閒置荒蕪空地，以環境美化、特色營造、文化傳承、公眾使用及民眾有感度提升為5大原則進行綠美化改造工作並號召社區民眾參與改造，讓原本髒亂及裸露空地重新整治後，種植本土種觀景及耐旱植栽，達到美化市容及及凝聚社區居民維護環境共識之效外，亦可有效捕捉懸浮微粒清淨空氣及植栽固碳之目的。

環保局呼籲，氣候變遷威脅及淨零排放等永續議題涉及層面廣泛，但每位民眾均面臨劇烈氣候風險，可從自身落實各項淨零排放行動外，更可擴展至社區及部落落實各項低碳永續行動，環保局仍持續積極輔導並與各界相互攜手配合，共同打造宜居韌性美麗城市。