台東市殯儀館春節爆冰櫃不足　家屬悲傷淚求：哪裡存放遺體

▲台東殯儀館傳出冰櫃不敷使用問題。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

春節期間，家家戶戶歡慶團圓，然而台東市殯儀館卻爆出冰櫃嚴重不足的問題，讓不少家屬焦急萬分。由於過年期間殯儀館也同步休息，暫停舉行葬禮，許多家庭選擇等年後再舉行告別式，導致遺體必須暫時存放於殯儀館內。然而，由於冰櫃數量本就有限，加上部分設備老舊損壞無法使用，使得需求遠遠超過供應，迫使家屬不得不向殯葬業者求助，希望能找到暫存遺體的地方。

據了解，台東市殯儀館目前共設有40個冰櫃，但其中有8個因設備故障無法使用，僅剩下32個可供遺體存放，而目前所有可用冰櫃皆已滿位。由於春節期間休館，火化作業需等到2月3日（農曆初六）才能恢復，這也讓無法及時找到冰櫃的家屬陷入困境，不得不尋求民間殯葬業者的協助。

除了冰櫃短缺問題外，殯儀館的設施狀況也引發民眾不滿。館內靈堂牌樓因年久失修，部分結構已毀損，但至今仍未見維修動作。與此同時，殯儀館卻在入口處新設置了一道欄杆，讓部分民眾感到不解。有居民抱怨：「靈堂牌樓損壞卻不修繕，反而砸錢設欄杆，這到底是為了誰的方便？」希望相關單位能正視問題，優先改善設施設備，確保遺體安置環境符合需求，也讓家屬在哀傷時刻能夠得到妥善的服務。

對此台東市公所表示，經了解殯儀館目前有35個冰櫃可以使用(包含3個加大型冰櫃)，過年期間都會尋求其他殯葬業者支援冰櫃，殯儀館方面則提供場地及電源，循往例都是這樣做。另外有關柵欄部分，因為該區位於靈堂前方，進出人員繁多，為了安全問題才會進行人車分離設置。

▲民眾抱怨沒錢維修靈堂牌樓卻有錢裝設柵欄。（圖／記者楊漢聲翻攝）