快訊／過年台東民宅暗夜惡火！　兄弟雙雙命喪火場

▲台東一處鐵皮民宅發生惡火，一對兄弟不幸死亡。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）



記者楊漢聲、黃資真／台東報導

台東縣海端鄉新武呂51號今(30日)凌晨12時25分發生恐怖火警！1層鐵皮住宅因不明原因起火燃燒，整間瞬間陷入火海，消防人員出動36人前往灌救，惟撲滅完畢清理火場時，發現屋內54歲、47歲黃姓兄弟已明顯死亡，詳細起火原因仍有待調查釐清。

關山分局說明，因天候乾冷，火勢相當猛烈，現場濃煙密佈。海端聯合所3名員警於現場管制交通，禁止人車進入，以利消防救災人員佈線。關山消防大隊、池上及海端分隊，共計警消23人、義消13人前往灌救，並於12時58分撲滅火勢。

雖然火勢在30多分鐘內撲滅，惟消防人員清理火場時，發現屋內黃姓兄弟倒臥在地，已明顯死亡。關山警察分局隨即指派偵查隊至現場蒐證，同時聯繫死者家屬訪談，俾利與消防火調科人員，協同釐清起火原因，並將報請台東地檢署進行刑事相驗，以釐清死亡原因。

關山警察分局呼籲民眾，注意家中火源，如瓦斯、爐火或是蠟燭等，是否已關閉或熄滅，以免引起火災。另民眾若發現可疑人事物或是異常狀況，請撥打110或是鄰近分駐(派出)所電話，警察將儘速前往妥適處置，以維民眾生命財產安全。