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預算刪減「波及書展3優惠」！600變1200取消　李遠憾：用想像克服

記者林育綾／台北報導

「2025台北國際書展」將於2月4日至2月9日在台北世貿一館展開，今（3日）文化部長李遠出席展前記者會透露，原先想推出13歲到15歲在書展使用文化幣，可加碼回饋「2點送2點」，也就是600元變1200元，卻礙於文化預算刪減，只能改回「2點送1點」。他承認對此非常遺憾，但呼應書展主題國義大利以「想像無邊」為題，希望透過無邊的想像力來克服這次的困難。

▲▼「2025台北國際書展」將於2月4日至9日於世貿一館舉辦。（圖／記者林育綾攝）

▲「2025台北國際書展」在2月4日至2月9日於世貿一館舉辦。（圖／記者林育綾攝）

李遠出席書展記者會表示，對他來說書展是一個非常熟悉的環境，曾以作家身分來發表新書，也曾辦過演講，更多時候是來買書。這一屆（第33屆）邀請義大利合辦，提到義大利是一個古文明國家，台灣一整代人都受到義大利文化的影響，從文藝復興到新寫實電影主義的電影，還有文學等等。

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「2025台北國際書展」也是總預算被大幅刪減、凍結後的第一場文化活動，尤其是新年度的宣傳費用被全數減列近6千萬，李遠表示，因為沒辦法在宣傳上支出，「所以在這裡呼籲大家，透過各種方式幫我們宣傳。」

▲▼2025台北國際書展，使用文化幣可放大。（圖／台北國際書展官網）

▲2025台北國際書展，使用文化幣維持放大「2點送1點」。（圖／台北國際書展官網）

他還提到，原先計畫利用這一次的書展，針對今年首次領600點文化幣的「13歲到15歲」青年，在書展期間加碼回饋使用文化幣「2點送2點」，也就是原本的600元，在書展能變成1200元使用；但預算被刪減後，還是只能改回「2點送1點」，對此他表示非常遺憾。

李遠表示，剛好這次的義大利的主題叫「想像無邊」，期許能透過「無邊的想像力」來克服這次的遺憾，讓這段期間書展的宣傳，透過各種不同方式傳播出去。他舉例，自己盡可能「天天都會來」，還可能一天來2次，希望大家一起用種種新奇的方式把書展宣傳出去。

文化部也表示，2025台北國際書展因預算刪減，所受到的影響如下：

1、文化部媒體宣傳經費全數刪除，因活動在即，承辦單位前已陸續執行媒體宣傳，媒體宣傳費用改由承辦單位自籌支應。

2、原規劃展期間每日發放「門票全額抵用金」，受預算刪除影響，文化部經費整體調配，爰僅於平日發放，即「2月4日至2月8日」發放。

3、原擬加碼13至15歲者於書展期間使用文化幣「2點送2點」，現維持使用「2點送1點」。

為了鼓勵民眾參加難得一年一度的國際書展，仍然維持以下的優惠活動：

1、書展展期平日間（2月4日-2月8日）購買門票入場之民眾，仍然可獲得與門票金額同額之門票全額抵用金券。限入場當日、不限消費金額，一次性全額抵用。

2、書展期間未滿18歲免費入場，18至22歲使用文化幣亦可免費進場。

3、書展現場13至22歲使用文化幣2點送1點。

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