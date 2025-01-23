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朱宥勳講「台北」YT自動翻譯變「北京」　網友轟太離譜

朱宥勳在影片中提及台北國際書展，YT自動翻譯功能卻將字幕變成「北京國際書展」。（翻攝自朱宥勳臉書）

▲朱宥勳在影片中提及台北國際書展，YT自動翻譯功能卻將字幕變成「北京國際書展」。（圖／翻攝自朱宥勳臉書）

圖文／鏡週刊

作家朱宥勳日前在YouTube頻道上傳影片，聊聊近期文學界的消息，不料他在影片中提及台北國際書展，自動翻譯功能卻將字幕變成「北京國際書展」，讓他相當傻眼，而網友得知後也紛紛喊：「太離譜了！」

朱宥勳昨（22日）在臉書發文表示，上週五他出了一支影片，講最近的文學出版消息。其中，預告了年後就要熱鬧開始的「台北國際書展」，結果有網友通知他：字幕怎麼打成「北京國際書展」了？讓他一頭霧水。

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朱宥勳說，他請片師一查，發現問題了，他們自己做的字幕，是打「台北國際書展」沒錯，如果觀眾在字幕選項上面，選擇「中文」，就會選到原來的版本，但如果觀眾選擇「自動翻譯」，YouTube的翻譯軟體就會發神經，自動竄改成「北京國際書展」。

 朱宥勳表示，他們自己做的字幕，是打「台北國際書展」沒錯。（翻攝自朱宥勳臉書）

▲朱宥勳表示，他們自己做的字幕，是打「台北國際書展」沒錯。（圖／翻攝自朱宥勳臉書） 

針對此烏龍，朱宥勳直言：「不好意思喔，我們『台北國際書展』上面會出的書、會得獎的書，應該有滿多是不能在『北京國際書展』上架的，大家田無溝水無流各自安好就好了，謝謝！」

網友得知後紛紛留言：「真的很噁」「即使是用 Google Translate 都不至於會變成這樣，不知道它字幕到底是如何運作的」「哇噻好可怕　連YT翻譯都被中共滲透了嗎」「政治歸政治，世上沒這事」「YouTube 太離譜了！」「萬惡的死共匪！」「YouTube cc 字幕問題很久了」。


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