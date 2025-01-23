文化預算大砍「所有活動零宣傳費」！李遠激動哽咽：在野黨下毒手

▲文化部長李遠今日激動哽咽表示，文化預算遭大刪減，等於好不容易要建立的文化胚胎在關鍵時刻遭毒手。（圖／行政院提供）

記者林育綾／台北報導

114年中央政府總預算於21日經立法院三讀通過，文化部預算遭史上最大幅度刪減，共刪除約11億元、凍結34億元，其中媒體宣傳費用被全數減列，等於文化幣宣傳、黃牛防治、閱讀推廣等所有活動「完全沒有任何宣傳費」。文化部長李遠今（23）日於行政院會中激動哽咽表示，台灣文化此時正如同一個胚胎一般，在即將要成功建立主體性的關鍵時刻，在野黨在此時卻「下了一個毒手」。

李遠特別引用駐台日本作家栖來光在社群平台所說，近10年來，她見證並觀察台灣各種文化的孕育與綻放，也努力將這些東西傳達給日本。如今「卻感到像是珍貴的蛋在眼前被狠狠地捏碎一般，心情無比沉痛」。李遠說，「對我來講，它其實是一個胚胎」就剛好在這個關鍵時候，台灣經過這麼多文化人努力，台灣的主體性、文化漸漸快要被成功建立時，在野黨在此時卻下了一個毒手，刪減、凍結預算是史上最多。



李遠提到，文化部與外交部面臨同樣命運，媒體宣傳費用被全數減列近6千萬元，除了延續巴黎文化奧運以文化讓世界看見台灣的「大阪世界博覽會」必須停止所有宣傳；包含所有國內的活動，如文化幣宣傳、黃牛防治宣導、搶救閱讀推廣行銷等基本宣傳，都「完全沒有任何宣傳費」。

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▲李遠提到，「大阪世界博覽會」必須停止所有宣傳，所有國內的活動如文化幣宣傳、黃牛防治宣導、閱讀推廣等，都完全沒有任何宣傳費。（圖／行政院提供）



他也提到，公視、TaiwanPlus、中央社等國際傳播頻道、媒體，所有台灣對外發聲的重要管道，也遭到大幅的預算刪減及凍結，幾乎無法營運。同樣讓世界看見台灣的「文化黑潮」，一個經過文化部歸零思考、重新盤整針對各文化藝術領域，包含藝術家、作家、外譯、影視音、文化科技等的計畫，被大幅刪減4千萬。



李遠進一步舉例，文化部今年原本提出「表演藝術金三角」策略，期待加大支持力度，增加1至2個「台灣品牌團隊」，並壯大「Taiwan Top團隊」質量，補助結果往年都在過年前宣布，好讓團隊能領到第一期款，如今卻不敢公布，就因為表演藝術的預算也被刪減了2000萬元。

再如中正紀念堂被刪減了3000萬元，原因是在野黨希望「儀隊再站回銅像旁邊」，李遠說，這樣的刪除理由，「讓我覺得他們非常羞辱人」。



他表示，台灣的文化人在極短的時間集結，真的是從來未見的團結，包含影視界、漫畫、表演與視覺藝術、出版等全部都站出來連署，因為他們被激怒了，「文化部的預算是很有限的，文化人絕對不是要飯的，大多數人是靠自己創作維生」。

他沉痛地說，當世界各國都理解，文化是能夠對外發聲，也是證明國家存在的重要價值，台灣卻從外交部到文化部的預算刪減，讓大家看見在野黨只是希望藉由壓抑文化發展，讓台灣不要發聲，「我覺得是非常嚴重的」。