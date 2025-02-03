賴清德向大陸台商談話　「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」

▲總統賴清德出席2025大陸台商春節活動。（圖／總統府提供，下同）

記者陶本和／台北報導

農曆春節開工第一天（3日），總統賴清德出席「2025大陸台商春節活動」時，特別向大陸台商表達自己的三項使命。他特別提到，要維持國家生存發展，「談到國家必須先談到主權，有主權才有國家，有台灣才有中華民國」。

賴清德在談話中，向在場大陸台商闡述自己的三項使命，第一就是維持國家生存發展。他說，延續國家生存發展，談到國家必須先談到主權，有主權才有國家、有台灣才有中華民國。

賴清德指出，他繼續延續前總統蔡英文任內提出的「四大堅持」：永遠堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途要由兩千三百萬人共同決定。他強調，當初蔡英文發佈四大堅持時，80%台灣民眾是接受與肯定的。

賴清德表示，第二使命是保護全國人民生命財產的安全，目標要達到和平。因為我們深信和平無價，戰爭沒有贏家，「我們對和平要有理想不能有幻想。目前國際社會追求和平無非都是透過靠實力取得和平，台灣也不應該例外」。

賴清德說，他秉持和平四大支柱行動方案：第一，增加國防預算，提高國防力量，不管透過國防自主、帶動國防產業，或是對外軍事產業。第二支柱，要發展經濟，不但要好，還要有韌性。我們不應該像過往一樣把所有雞蛋放在同一個籃子裡，我們應該要有信心台灣已經有這個實力立足台灣、佈局全球、行銷全世界，經濟不但要好，還要有韌性。

賴清德表示，第三支柱是要跟民主陣營肩並肩站在一起。過去四年拜登政府發揮很多功夫，在印太地區成就好幾個維護和平的團隊，台灣是一個民主國家，跟民主陣營共享同樣普世價值，我們也應該跟民主陣營站在一起，肩並肩發揮威懾的力量，靠實力達到和平，備戰達到避戰，因為避戰發揮威懾的效果才達到和平。

賴清德說，第四根支柱，只要對等尊嚴，不設前提，台灣非常歡迎能夠與中國進行健康有序的交流。我們希望能夠透過交流，增進彼此了解、諒解、和解，達到和平目標。

他強調，這樣的想法不是他當總統才這樣想，自己過去擔任立委、市長、院長一直都是如此。他認為兩岸應該要交流取代圍堵、對話取代對抗。

賴清德說，台灣與中國有共同敵人，就是天災地變，也有共同目標，就是兩岸人民福祉。他強調，我們應該要，特別是在國際情勢變化多端時刻，兩岸應該要好好對話交流，來往和平目標走。

接著，賴清德談及他的第三個使命，就是要照顧2300萬人生活。他說，再一次感謝企業家努力，讓台灣經濟可以持續成長，但是政府，利用台灣經濟成長所收的稅金，來照顧中小企業、弱勢，我特別跟大家報告，現在基本工資調整，蔡總統八年調升八次，把22000調升27470元，在他就任總統第一年也調整基本工資，現在基本工資最低是28590元。

賴清德指出，軍公教也加薪，因為經濟成長，基本工資調升，軍公教也調升。蔡英文最後一年調升4%，我們今年調升3%。他也非常感謝台灣私人企業企業家，根據統計，有超過一半以上企業家打算在今年幫員工加薪。台灣總體經濟在成長，企業有賺錢，員工因此得到加薪，不管在公營單位或私營單位，這個社會才會欣欣向榮，內需才會好，才會有一個良善循環。

除了加薪，賴清德說，政府也再度減稅，個人一年收入44萬6千元以下不用繳稅，台灣已經做到這個地步。如果一對夫妻兩人沒有小孩，一年賺89萬2千塊，不用繳稅；一對夫妻有兩個六歲以下小孩，一年大概賺130-140萬不用繳稅。除了加薪減稅，現在政府也大量對社會投資，0-6歲國家一起養，我們一年要花1200多億元，幫助年輕夫婦減輕他們家庭負擔，0-6歲政府跟年輕夫婦一起養。

另外，政府也做長照3.0，賴清德說，蔡總統做2.0，他做3.0，政府加強對長輩的照顧，身心障礙者的照顧，除此之外我們也對高中職免學費，對私立大學也給予補助。過去政府十幾年來都是補助公立大學，所以公立大學學生學費比較少，私立大學學生學費比較高，現在針對私立大學學生直接補助給孩子，一年補助7萬塊，一個學期3萬5000塊。如果說家庭困難，念私立大學的孩子他是低收入戶，額外再給2萬塊錢；如果是中低收入戶孩子，額外再給1萬5000元。

最後，賴清德表示，政府除了加薪減稅也擴大對社會的照顧，小的照顧、老的照顧、學生照顧。最近政府有一個好的計畫要上路，青年百億海外圓夢基金，鼓勵台灣年輕的孩子，15-30歲走出國門到國際上去，他可以提計畫到教育部申請，政府會給他錢，他要到國外學街舞、學特效，想要去什麼地方圓他的夢想，都可以，政府投資我們下一代，讓他們走出去。