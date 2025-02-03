罷免藍委！逾20區第一階段已達標　18民團今送出連署書

▲罷免團體今送件。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

立法院新會期今（3日）開始報到，大罷免戰也正式開打，今共有18個罷免藍委的團體前往中選會送出第一階段提議書，而其他地區也已經完成第一階段連署，正在造冊作業中，待完成後也將陸續送件，總計目前已有逾20區達標。

今日遞件的罷免團體，包括花蓮「微光花蓮·拔傅行動（傅崐萁）」、台東「台東挫賓行動（黃建賓）」、雲林「拔釘工人–雲林開工（丁學忠）」、台中的「解顏、廢翔、斷健、敲鑼（顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋）」、南投的「去游除垢（游顥）」、新竹的「風城安心上路、罷鈐（高虹安、鄭正鈐）」、桃園的「光復桃園、六區全罷（牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華）」。另外，雙北的部分，有港湖「港湖除銹（李彥秀）」、中山北松山「山除薇害（王鴻薇）」、板橋「大刪元（葉元之）」。

其他第一階段達標但還在造冊作業中的，有台北「文山退葆（賴士葆）」、新北「拔羅波（羅明才）」、新竹「撕除惡銘（林思銘）」。

前聯電董事長曹興誠到場聲援時表示，這次罷免毀憲亂政的藍白立委，是全台灣各選區自動自發的活動，是超越藍綠的活動，是台灣公民意志的發揮，「有人說，罷免是鬧事，對不起，罷免不是鬧事，是公民最基本的權利。有人說，罷免是仇恨動員，對不起，我們對病毒沒有仇恨；但病毒想侵害我們，我們就必須清除病毒。」

曹興誠指出，今天的罷免，不是藍綠對抗；藍綠對抗己經是過時的假議題。今天真正的議題，是選擇反共保台，還是投共賣台？所以今天的罷免，是反共剿匪，清除內奸的聖戰，是民主對抗專制、自由對抗奴役的聖戰，希望所有台灣人都能站岀來，加入大罷免活動。

依據選罷法，公職人員就任滿一年後就可被提出罷免案，罷免案以被罷免人原選舉區選舉人為提議人，提議人人數應為原選舉區選舉人總數百分之一以上即可過關。第二階段則為連署，連署人人數應為原選舉區選舉人總數百分之十以上，若通過則罷免案成立，進行投票，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上就通過。