新會期備戰反制罷免潮！　國民黨團部分優先法案曝光

▲國民黨團副書記長羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

第11屆立法院上路一年，在朝野烽火連天的局勢下進入新年度。國民黨團副書記長羅智強今（3日）受訪表示，一些法案已經通過初審，包括妨害司法公正罪，過去不管是民進黨團總召柯建銘還是陸委會主委邱太三，都曾涉入關說醜聞中，卻沒辦法定罪，又比方說民進黨神主牌公投併大選，最後卻被親手毀棄，這些都在排案中，民生議題國民黨也會一一端出，民進黨拚惡罷，國民黨就會拚民生、民主。

國民黨力委林沛祥也透露，本會期黨團已經有共識要主推的法案，希望透過民生法案來對國家的發展有更好的幫助。經過協調後，已經確定有3至5個法案是在本會期一定要通過的。

民進黨團喊話大罷免，再加上今日至少有18個罷免國民黨立委團體將赴中選會送件，這也讓人擔心藍委是否因此遭到箝制，國民黨立委林沛祥則說，面對民進黨祭出罷免要脅，他們不會因而降低問政品質，針對國家走向問政才是立委要關心的事情。

行政院在昨天針對立法院送出的《選罷法》提起覆議，這也是行政院長卓榮泰任內第三次提覆議。林沛祥指出，雖然不會預設立場來去看明年預算審查，但院際和諧應該要用行動來表示，行政院一直提起覆議，或許到時候就如我們的國運籤所預，今年國運會變得不是特別順利。

▼18名藍委罷免第一階段連署達標送件。（圖／記者郭運興製表）



